王祖賢員工揭「女神老闆」私下：被她的敬業和真實打動

▲王祖賢息影後，定居溫哥華多年。（圖／翻攝百度王祖賢吧）

圖文／鏡週刊

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後移居加拿大溫哥華，潛心修佛，今年2月在當地開設艾灸館，延續她對身心健康的追求，也成為人生後半段的新選擇。艾灸館員工近日發文，分享她眼中「女神老闆」的真實一面，驚呼「和我想的完全不一樣」，引發討論。

一名王祖賢艾灸館的員工，近日在小紅書分享與王祖賢的合照，可見王祖賢穿黃色棉麻衫、白色寬鬆長褲，雙掌合十，雖然戴口罩，但整個人依然散發空谷幽蘭氣質。

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該名員工以「王祖賢｜和我想的完全不一樣」為題發文，表示今年3月底入職前，從未想過會和一代女神共事，更沒想到在這段職場旅程中，會被女神老闆的真實和敬業深深打動，「在這裡每天都會刷新對『女神老闆』的認知」。

員工寫道：「曾經以為巨星都活在雲端，直到看見祖賢姐，穿著素色亞麻衫在館裡忙碌，用最溫柔的語氣說著最犀利的建議，也會因為工作細節較真到很晚。」

▲員工分享與王祖賢的合照，王祖賢氣質依舊脫俗。（圖／翻攝小紅書）

員工也分享王祖賢的匠心精神，「原來女神的一天經常是從清晨6點前開始的，她會火龍灸時親自檢查每一處艾絨的燃燒，也會反覆確認客人體感溫度，這些畫面是那樣的真實和動人，這份堅持讓我明白何為真正的修行，何為『頂流素養』是刻在骨子裡的認真」。

此外，王祖賢懷有慈悲心，會給每位客人定製灸法建議，也會耐心解答所有養生疑問，更常常變身「人生導師」。員工表示，她常常聊天時看透眾生心事，用佛理點撥人生，卻從不刻意說教，「那些被治癒的何止是身體，更是一個個疲憊的靈魂。」

員工最後說：「在這裡，我重新認識了王祖賢，她不只是螢幕裡曾經的聶小倩，更是帶著艾香的引路人，用最質樸的方式詮釋著，何為『美人如玉，溫潤世間』」。

▲艾灸館放有王祖賢以前的照片。（圖／翻攝小紅書）

不少粉絲看了很感動，有人留言：「請您幫忙轉告祖賢姐，她永遠是我們心中的女神！祝她身體健康，一切順利！我從小就喜歡她，上學時，鉛筆盒裡都是她劇照的貼畫，這麼多年過去了，那份美好的回憶伴隨了我們這一代的成長！」「現在的王祖賢真的是人美心善的佛弟子」「一代信仰，一代傳奇」「希望姐姐一切都好，健康快樂」。

有人羨慕說：「天吶！能夠陪著下凡仙女東方美神賢姐姐一起做事，這是何等的幸福啊！」還有客人現身留言：「我就是受過姊姊點播的客人之一，喜歡姐姐的智慧。」有人好奇王祖賢「一輩子這樣戴著口罩見人嗎」，員工解釋「工作需要。」想必是艾灸時會產生煙霧所致。

▲王祖賢開設艾灸館，表示艾灸是她希望能堅持一生的事業。（圖／翻攝影片畫面）

事實上，王祖賢開設艾灸館時表示，人生前半段為名利奔波，如今更重視內在富足，艾灸正是她希望能堅持一生的事業。據悉，艾灸館需提前預約，1小時療程費用約120加幣（約新台幣2,700元），王祖賢不僅親自接待客人，還動手操灸、點火、鋪艾條，不少人為一睹女神風采，遠道而來體驗，並在社群網站分享與王祖賢的合照，王祖賢面對簽名、合照要求，也是來者不拒，相當大方。



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