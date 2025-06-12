2週就募資超過200萬！　樂團胡凱兒超驚喜...快閃校園陪聊

記者蔡琛儀／台北報導

「Who Cares」胡凱兒樂團推出全新單曲〈天空織成〉，並同步展開第二張專輯《越過這座橋》的募資計畫，短短兩週便突破200萬元，讓團員們又驚又喜，並加碼釋出MV感謝粉絲支持。主唱浩澤表示，希望透過這首歌陪伴大家走過難關，也承諾會持續創作更多動人作品。

趁著畢業季，胡凱兒近期積極前進校園，與學生分享追夢歷程並宣傳專輯計畫。他們以輕鬆幽默的方式拉近距離，主唱浩澤更提到印象最深刻的是有一位將畢業的聽眾，表示因與喜歡的對象分隔兩地，決定放棄告白並祝福對方未來順利。浩澤表示，這段留言讓他看到「胃痛」，也希望胡凱兒的音樂能陪他走出迷惘。

校園講座也勾起團員們的青春回憶，貝斯手廷曜分享高中時因幫同學慶生而被罰站，還偷摘花戴在耳邊；吉他手嘉恩更自曝小學時因吃壞肚子「當場烙賽」，成為人生第一次翹課的奇妙回憶，笑翻全場。

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▲▼胡凱兒前進各大校園快閃。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

談到追夢歷程，吉他手方文坦言曾為生活與音樂陷入低潮，甚至設下30歲的停損點，但在粉絲與家人的支持下挺過低谷；廷曜則感謝搖滾台中演出給予他信心，與觀眾共鳴的力量，讓他更堅定音樂這條路。