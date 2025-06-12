金秀賢首爾豪宅遭假扣押！　廣告主索賠30億韓元

記者劉宜庭／綜合報導

南韓演員金秀賢近期深陷與已故女星金賽倫相關的爭議風波，今（12日）再度傳出遭廣告主申請不動產假扣押，索賠金額高達30億韓元（約新台幣7,000萬元）。對此，金秀賢的法律代理人表示，該申請確實存在，但強調相關指控「完全不符事實」，並呼籲外界勿對受害者造成二次傷害。

▲金秀賢因負面爭議遭廣告主索賠。（圖／資料照／達志影像）



金秀賢法律代理人、法務法人LKB & Partners旗下律師對韓媒證實，「廣告主方面提出損害賠償要求，並對（金秀賢持有的）Galleria Fore不動產一戶進行假扣押是事實」，但同時指出，廣告方所依據的所謂證據，很可能是出自爭議頻頻的頻道「橫豎研究所」，認為該頻道所言不具備真實性。

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律師進一步說明，廣告方可能為了主張金秀賢違反代言義務，提交了由「橫豎研究所」捏造的KakaoTalk對話或錄音作為證據。他指出，如果這些證據影響到法院的判斷，「將更突顯該頻道行為的嚴重性」。金秀賢方面也強調，未來將全力配合法律程序，推動對「橫豎研究所」代表金世義的調查與懲處。

「Galleria Foret」位於首爾聖水洞，該地被譽為最昂貴的住宅區之一，金秀賢曾在該地段買下3戶房產，該區域的房價近年來一直呈現上升趨勢，外界去年曾推估他在這地區的房地產資產已達300億韓元（約新台幣7億582萬元）。