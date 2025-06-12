林志穎搶先看！曬「千萬眼鏡蛇跑車」…網認出百年車廠品牌：要+1嗎

記者陳芊秀／綜合報導

「不老男神」林志穎同時也是賽車手，對車子相當有研究，12日曬出賞車照，令網友驚呼：「好快！」原來他曬出的是英國百年汽車品牌AC Cars的賞車會現場照，而該品牌2月才宣布台灣代理商，6月27日將舉行品牌發表會與展示中心開幕活動，男神在此之前搶先公開賞車照，讓一票愛車人士驚艷。

▲林志穎曬賞車照，身後的車子是來自英國百年獨立車廠AC Cars的車款。（圖／翻攝自臉書）

AC Cars是英國百年歷史的獨立汽車廠牌，多年來打造無數傳奇車型，其中一個系列AC Cobra，是知名電玩遊戲《世紀帝國》中的神祕「眼鏡蛇跑車」的原型，其橢圓形水箱護罩以及圓形車頭燈，可說是經典車型。而AC Cars於2月宣布台灣代理商為誠萬汽車，近日預告6月27日在台北市敦南商圈的展示中心，舉行開幕與品牌發表會，以現在的英鎊匯率換算，旗下新車在台灣的售價，被推測將超過新台幣1000萬。

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▲電玩遊戲《世紀帝國》的「眼鏡蛇跑車」，其原型是AC Cars的車子。（圖／翻攝自臉書）

林志穎則是搶先公開賞車照。他分享AC Cars旗下招牌跑車AC Cobra GT Roadster，綠色、藍色車子造型迷人，雖然沒有文字說明，但一一拍下輪胎、車頭燈、車尾燈、方向盤等特寫，已隱約透露設計細節。網友紛紛留言「好快！要+1了嗎」、「買了啦」、「人比車吸睛」、「好復古風」。

▲AC Cars進軍台灣，林志穎PO賞車照，一一分享車子設計細節。（圖／翻攝自臉書）