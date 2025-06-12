韓瑜首登實境圓夢了！小杰合作嚇到「不敢直視眼睛」　爆2男險擦槍走火

記者孟育民／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本將成為時空探員，帶領觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。近期於北投中心新村舉辦媒體探班活動，讓拍攝單元戲劇角色首度現身，包含喜翔、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫、馬力歐、廖允杰、鄭煒齡，皆現身分享拍攝實境節目中的戲劇環節心情。

▲《百分之一相對論》即將播出。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《百分之一相對論》「黎明別館」單元劇情是圍繞在神秘的楊家一家的故事，其中喜翔飾演大家長、韓瑜飾演氣場很強的大姐、廖允杰飾演以妻為天的大姐夫、喬瑟夫飾演裝好人的奸詐二哥、周曉涵飾演乖乖小妹、鄭煒齡飾演受到爺爺（喜翔）寵愛的孫女、馬力歐飾演喜翔的管家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓瑜首次在綜藝節目中亮相，她表示收到製作單位邀約時考慮很久「因為故事題材太吸引我，我出來工作的夢想，第一個是想演恐怖片、演屍體、演殺人犯、演變態等等⋯⋯。」因為《百分之一相對論》的「黎明別館」單元有包含這幾個元素，因此接下邀約。

▲韓瑜首次接下綜藝節目 。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

在節目中飾演韓瑜懦弱丈夫的廖允杰表示「韓瑜姐入戲很快，也讓我很快的進入角色狀態。但有點不敢直視韓瑜姐眼睛，非常有氣場，喬瑟夫也有感覺到吧！」喬瑟夫則回應：「我第一次跟韓瑜姐對戲有被嚇到，那不是演的！」被問及夫妻檔是否有親密戲的劇情，廖允杰笑稱：「我跟他（喬瑟夫）蠻親密的。」喬瑟夫笑回：「我們有一些拉拉扯扯的部分，不小心有點擦槍走火。」耐人尋問的回答也讓人期待節目劇情的發展。

▲廖允杰、韓瑜在節目中的劇裡，飾演姐弟戀夫妻檔 。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）