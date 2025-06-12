啦啦隊女孩被富商盯上　電豹女草莓「的確有人開價50-100萬找我」

記者葉文正／台北報導

律師李怡貞先前爆料啦啦隊偷吃已婚富商，但樂天女孩人氣成員Dora不僅取消活動及球場應援，經紀人也不予回應。但根據法院裁定書顯示，被告和原告，竟和大統集團董事吳冠威及妻子李謙謙同名同姓，更勁爆的是此案牽涉對象，包括職棒、籃等17位啦啦隊女孩，今天電豹女雪寶與草莓出席老王炸烤活動，草莓更語出驚人：「的確有人開價50-100找我。」。

▲草莓與雪寶今天擔任一日店長。（圖／記者葉文正攝）

草莓今天出席一日店長活動，吸引不少粉絲到場，對於業界這個醜聞甚囂塵上，她也表示：「一開始以為是粉絲，開出條件，說要什麼幾歲，又去哪裡，還要出國玩，很常收到這種私約，蠻頻繁的。我偶爾去刷一下，對方還開出50-100萬的範圍，還有出國行程，也有吃飯的。」坦承的確有人找上門。

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▲草莓與雪寶都收到包養訊息。（圖／記者葉文正攝）

「情色教主」雪碧爆料部分女孩把啦啦隊當跳板，藉「資源換身體」引發熱議。對此，浪LIVE電豹女成員草莓與雪寶透露確實常收到類似包養訊息，但兩人皆表示會嚴格過濾、不會接受。而有「億萬直播主」稱號的雪寶更自信喊話：「我靠自己，直播月收就破百萬，不需要靠這些！」相當豪氣。

雪寶則笑說自己本身就是直播主，不太需要靠這些來生活，「我最高一個月直播有一百萬，不包含其他工作。」透露直播觀眾是喜歡她能很真心的給足情緒價值。

被問到包養風波是否會讓外界對啦啦隊產生負面印象，草莓坦言：「有看到一些留言，當然會擔心，但我們就是做好自己最重要。」雪寶則說每個人有自己的選擇，但靠自己真的比較實在。

而對於近日樂天女孩Dora捲入「小三風波」，有被列入「獵豔名單」的草莓，一臉無奈表示：「我嚇到！應該是因為之前與Dora一起錄《炸裂吧！女孩》，才會一起被扯上。」她進一步解釋：「那時候大家是分隊錄影，有些交集但也不算熟，不是交心的朋友。」