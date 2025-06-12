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布萊德彼特對決「真實F1車手」！破天荒組虛構車隊　創影史最高身價配角陣容

記者蕭采薇／台北－墨西哥連線報導

由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基推出全新力作《F1電影》，找來「不老男神」布萊德彼特，與一級方程式大賽合作，劇組破天荒組成一支虛構車隊。在片中與小布尬車的對手們，全由真實F1車手演出，不僅為電影打造最具真實感的飆速感，也讓本片意外成為影史最高身價配角的電影。

▲▼《F1電影》到墨西哥宣傳，導演約瑟夫柯金斯基（左起）、達姆森伊卓瑞斯、凱莉肯頓、布萊德彼特、製片傑瑞米克雷納齊出席。（圖／華納提供）

▲布萊德彼特為《F1電影》到墨西哥宣傳。（圖／華納提供）

《F1電影》橫跨三大洲、造訪14場賽事實地拍攝，將地表最高速的賽車運動搬上大銀幕。曾與阿湯哥二度合作的導演喬瑟夫柯辛斯基，這次新片《F1電影》卻找來布萊德彼特，他透露背後原因其實是小布太愛車子了，他分享「小布是這個角色的不二人選，他對賽車的熱愛造就了這部電影！」

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製片人傑瑞米克雷納也表示：「其實小布一直對賽車有著瘋狂般的熱情，打從我認識他以來，就知道他熱愛玩汽車和摩托車」，布萊德彼特則十分感謝這部電影，讓他有機會與真的F1賽車手交流，他驚訝發現「即便他們都已經是世界上最頂尖的車手，在賽道上輸了比賽，仍然會讓他們感到沮喪」，因此讓他更加了解角色。

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

▲布萊德彼特在《F1電影》飆速。（圖／華納提供）

《F1電影》是影史上首部於一級方程式比賽大獎賽期間同時進行拍攝，劇組為了不影響比賽，經常只有10分鐘能拍攝，因此所有鏡頭都必須一次到位，完全沒有重拍的餘地，讓導演笑說「正因時間很少，才能拍出緊張感！」

▲▼《F1電影》到墨西哥宣傳，導演約瑟夫柯金斯基（左起）、達姆森伊卓瑞斯、凱莉肯頓、布萊德彼特、製片傑瑞米克雷納齊出席。（圖／華納提供）

▲布萊德彼特為《F1電影》到墨西哥宣傳。（圖／華納提供）

更驚人的是，劇組找來現役F1車手在電影中本色演出，包含擔任本片製片的七座F1世界冠軍車手路易斯漢米爾頓，以及Charles Leclerc、George Russell、Fernando Alonso、Esteban Ocon等知名車手現身，各個身價破數十億台幣，都在片中成為小布最難纏的對手，這也讓《F1電影》意外創下影壇最高身價「綠葉」陣容的紀錄。

▲▼《F1電影》到墨西哥宣傳，導演約瑟夫柯金斯基（左起）、達姆森伊卓瑞斯、凱莉肯頓、布萊德彼特、製片傑瑞米克雷納齊出席。（圖／華納提供）

▲布萊德彼特與紅毯邊等待的粉絲親切互動。（圖／華納提供）

《F1電影》劇情描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登 飾)上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。《F1電影》預售票已開賣，電影將於6月25日上映。

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布萊德彼特F1

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