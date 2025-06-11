「洛杉磯暴動」川普鎮壓！加州宣布宵禁　美國導演：我要搬來台灣！

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣前總統蔡英文執政8年間的民主實踐，美國導演葛靜文特地回到台灣宣傳。不過啟程來台當天，葛靜文得知家鄉洛杉磯進入緊急狀態，心情複雜的說：「我在飛機上13個小時沒闔眼，腦中想的都是警車、軍隊、街頭抗爭的影像，這次來台的意義因此變得更深刻。」

▲《看不見的國家》導演葛靜文（右）來台宣傳，吳沛憶（左）也是紀錄片受訪者之一。（圖／記者周宸亘攝）



美國洛杉磯因掃蕩移民行動掀起的示威抗議邁入第3天，民眾與國民警衛隊、移民及海關執法局（ICE）、國土安全部執法人員爆發衝突。聽到加州已宣布宵禁，葛靜文忍不住脫口而出：「我要搬來台灣了！」

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立委吳沛憶也是紀錄片的受訪者之一，她11日現身記者會力挺，也開玩笑對導演葛靜文說，若她真的想搬來台灣，「我可以帶妳去看房子。」而紀錄片拍攝橫跨近十年，從幕僚、參選議員到成為立委，吳沛憶感性表示：「這部片不只是記錄台灣的民主，也是讓女性角色被看見。很多年輕人看完都哭了。」

▲《看不見的國家》（左起）監製馮賢賢、受訪者吳沛憶、導演葛靜文、製片泰德霍普。（圖／記者周宸亘攝）

葛靜文從學生時代就與台灣結下緣分，首次來台是1995至1996年間，當時正值台灣民主轉型，「李登輝當總統後，我就想，有一天應該用攝影機拍下他的就職典禮，這念頭一直在我腦中盤旋，因為台灣值得擁有自己的故事。」

2016年，她嗅到台灣可能迎來首位女性元首的契機，再度回台拍攝選舉，也因此與製片馮賢賢結識。對照當時的台灣與美國政局，她語帶感慨：「美國不幸選出那樣的總統，但我卻有幸見證台灣出現一位非常好的領導人。」

▲《看不見的國家》導演葛靜文，從學生時代就和台灣有深刻緣分。（圖／記者周宸亘攝）

她希望透過這部片，讓世界了解台灣民主自由的珍貴，也對抗極權的威脅。「獨裁非常可怕，而民主為什麼重要，從美國現在的樣子就能理解。」至於是否遭遇抗議或威脅，她坦言：「目前很安全，但我大概不能再去中國、香港、澳門。」《看不見的國家》將於6月13日在台上映。