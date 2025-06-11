陸星材節目橋段惹議！　「手伸褲裡聞下體」粉絲崩潰：看了想脫粉

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓限制級節目《SNL Korea》引進美國《週六夜現場》，自2011年開播至今已進入第七季，節目也曾邀請不少知名演員、偶像參與演出。近來以演員身分回歸的陸星材，作為第十集壓軸嘉賓登場，然而卻因上演聞私密部位氣味的大尺度橋段，引發部分網友負評。

▲陸星材主演的《鬼宮》於日前播畢。（圖／翻攝自Instagram／yook_can_do_it）

《SNL Korea》第七季7日播出的節目中，陸星材飾演「雌激素男性」（意指陰柔男性），被「雄激素女性」（意指陽剛女性）池睿恩移情別戀後，開始嚴格訓練自己成為「男子漢」，準備向女方報復。

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▲池睿恩飾演陽剛女，權赫秀則飾演她的新歡。（圖／翻攝自YouTube／쿠팡플레이 Coupang Play）

而權赫秀則扮演池睿恩的新歡，以強烈的「大男人主義」形象登場，他還在劇中將手伸進褲子裡聞味道，誇張地翻白眼喊話：「這才是男人的味道。」並諷刺陸星材是「連腋毛都沒長齊的傢伙」。陸星材在前女友和新歡離開後，也模仿了權赫秀聞下體的動作，並一臉哀傷地說出：「都是嬰兒的香氣……我想成為雄男！」

▲▼陸星材手伸褲裡的畫面引發議論。（圖／翻攝自YouTube／쿠팡플레이 Coupang Play）

不過，片段意外引發了網友的負面評論，不少網友反感表示「我剛剛到底看了什麼」、「要給多少片酬才願意演這種戲」、「我是陸星材的老粉，現在想脫粉了」，也有粉絲表示「如果是我本命演這段我會崩潰」、「拜託我的偶像千萬別上這節目」。

事實上，《SNL Korea》過去邀請金思朗、文彩元等以優雅、清新形象著稱的演員演出限制級橋段時，就曾被批評風格過於怪異、不合時宜，而此次陸星材的演出片段再度掀起類似爭議，也再度引發節目內容是否該作調整的聲浪。