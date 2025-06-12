▲紗裙辣洩白肌！宋茜大腿根部若隱若現，美照掀懷舊：她根本沒變 。（圖／翻攝微博@宋茜工作室）

記者王威智／綜合報導

曾是韓國女團 f(x) 隊長的中國藝人宋茜，近期因一系列時尚照在韓國網路掀起討論，成功引發新一波懷舊熱潮。網友讚嘆「防腐劑神顏」，更喚起粉絲對二代女團的青春記憶。

今年38歲的宋茜，近期因美照片登上熱搜！她釋出多組時尚造型照，裸粉色紗職百褶紗裙，迅速登上中國、韓國論壇熱搜。裸粉色紗裙胸前大Ｖ透出雪白肌膚，以極細肩帶和大露背設計展現優雅氣質。攀爬救生椅、在躺椅上或坐或躺，一道陽光灑下，紗裙透出雪白肌膚，大長腿根部若隱若現展現完美比例曲線。韓國網友紛紛留言：「她真的沒變」、「只有我們在變老，她還像以前一樣」。

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▲▼裸粉色紗裙胸前大Ｖ透出雪白肌膚，以極細肩帶和大露背設計展現優雅氣質，大長腿根部若隱若現展現完美比例曲線。（圖／翻攝微博@宋茜工作室）

11日下午，宋茜再度曬出一組戶外露營美照「露營，吃吃喝喝玩玩樂樂，蹦蹦跳跳」的照片，All White穿搭，展現陽光甜美的一面讓粉絲直呼「夢回f(x)時代」，讓人回憶起她作為二代女團代表的青春歲月，證明其影響力至今仍然深遠。

宋茜自2019年與 SM 娛樂合約到期後，回中國成立個人工作室，積極轉型演員路線。新劇《另一種藍》是她與周渝民的首次合作，光是官宣就掀起高度話題。過去她曾主演《風起洛陽》、《心跳源計劃》、《陌生的戀人》等多部熱門劇集，其中在《風起洛陽》中挑戰大量動作場面，演技成長有目共睹，獲得觀眾與業界肯定。

除了影視表現亮眼，宋茜在時尚圈也是人氣王。她不僅頻繁現身品牌活動，還曾擔任 JIMMY CHOO 七夕限定系列的亞太區代言人，造型俐落前衛，屢次以街拍、機場造型登上微博與韓網熱搜，穩坐「行走的穿搭教科書」之位，亞洲市場號召力驚人。

▲▼ 11日下午宋茜再度曬出一組戶外露營美照 。（圖／翻攝微博@宋茜工作室）

值得一提的是，近日一部陸劇誤用她過往舊照，引發粉絲不滿，劇組事後也火速公開致歉。即便非主動曝光，話題仍不減，可見她的影響力無所不在。

從偶像出身、戲劇轉型，到如今成為時尚符號，宋茜用穩定實力與多元發展證明自己早已跳脫偶像框架，打造出專屬於她的獨特標誌。就如她藝名「Victoria」象徵的「勝利女神」意象一般，她正以持續進化的姿態，在亞洲娛樂圈站穩頂流位置，無可撼動。