蕭秉治又成蕭貪王！　眼光太精準「選到最有價值盆栽」

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹、鼓鼓、蕭秉治組成「GDX」深度體驗花蓮 ，展開一場接地氣又充滿療癒氛圍的旅程，前往農園採菜、茶莊品茶、品嚐返鄉青年的創意料理，帶大家前往「不彎腰體驗農園」，友善高齡與行動不便者，讓大家都能體驗親自種菜的樂趣。

▲丁噹、鼓鼓、蕭秉治組成「GDX」深度體驗花蓮。（圖／相信音樂提供）

GDX體驗從取土、和肥料到種下菜苗，農園老闆說：「你覺得比較好的土都可以挖沒關係，反正都是我家的。」深藏不露的言論讓鼓鼓積極號召大家：「來到壽豐這些地盡量挖沒關係，反正都是他家的！」最後老闆也讓三人各自帶幾盆菜回家種植，沒想到蕭秉治一下就挑上他們認為最有價值的「芝麻葉」，繼上次在茶莊大口吃珍珠被戲稱「蕭貪」後，這次再度成為「蕭貪王」！

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除了體驗種菜的樂趣，GDX也來到由返鄉青年所組成並打造的工作室與餐廳，品嚐由在地食材所製成的美食，如樹豆味噌湯、添加刺蔥與蕗蕎的滷肉飯，以及豆渣鬆餅、以泥火山的水鹽滷製成的豆腐等特色美食，每一道菜都是對土地的致敬，也是對家鄉的創意表達。

▲丁噹、鼓鼓、蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

而下週三將上線《GDX走花路》最終回，GDX前往花蓮赤科山的茶莊，品嚐獲得金牌獎的冠軍紅茶，除了學習喝茶的技巧，老闆更讓他們猜猜哪款是最高級的茶葉，沒想到只有丁噹一人答對；而老闆也正好是丁噹的粉絲，特別加碼送上一盒茶葉給她，讓丁噹又驚又喜。另一間茶莊則獻出少見的「白茶」，丁噹形容：「很輕盈，像古裝片俠女在空中飛來飛去的輕盈感！」在泡茶聊天的途中，蕭秉治才發現老闆是他6年前在花蓮拍攝實境節目《蕭幫》時，教他炸金針的老闆，相隔6年的花蓮緣分再度相聚。