韓偶像轉行油漆工！「月收38萬」滿意度120%：工作開心到忘記下班

記者張筱涵／綜合報導

曾是偶像男團BTL成員的吳智敏（31歲），近日在韓國綜藝節目中公開近況，透露自己退居演藝圈後，現已轉行成為油漆工，並坦言在工作旺季時月收入可高達韓幣1500萬元（約新台幣38萬元），引起外界關注。

▲吳智敏原本是偶像團體BTL的一員，解散後改當油漆工。（圖／翻攝自韓網）



吳智敏在9日播出的節目《你儘管問》中現身，自曝目前經營油漆塗裝事業，並已與妻子結婚育有2子：「服兵役時遇見了太太，婚前就懷孕，現在大兒子五歲，小兒子一歲三個月，我來節目是想詢問關於生第三胎女兒的建議。」

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出道於2014年的男團BTL為九人組合，活動約2年後解散。回憶當年出道經歷，吳智敏坦言：「我們當時連第二張專輯的MV都拍好了，但團體卻突然解散。其實我原本夢想是當演員，讀戲劇電影科後轉為偶像出道，但沒成功。」

談及現況收入，吳智敏坦率表示：「旺季時月收約韓幣1200萬到1500萬元（約台幣30萬至38萬元），淡季則只有韓幣200萬元（約台幣5萬元）左右。」他也提到，與太太結婚時幾乎一無所有，靠貸款創業開了咖啡廳作為新婚起點，「經濟狀況現在好多了，貸款也還在慢慢償還中。」

▲吳智敏透露油漆工旺季有38萬月收。（圖／翻攝自韓網）



節目中，兩位主持人也針對他想生第三胎的想法給出建議。李壽根表示：「現在還有很多事要處理，如果再生孩子，媽媽會很辛苦，可以等孩子大一點再考慮。」徐章勳則說：「你們夫妻還年輕，就算10年後生也不遲，與其急著計劃新生，不如先穩固家庭經濟。」

其實早在2024年3月，吳智敏就曾在YouTube頻道上曝光自己轉職為油漆工的消息，並表示對這份工作相當滿意：「我原本想著要做什麼才能多賺點錢，開始做這行後覺得滿意度120%。能夠兼顧生活與家庭，最棒的是可以多陪孩子。」他甚至笑說：「有時候工作太開心，會忘記時間，還會想『咦？已經要下班了？今天不用加班嗎？』真的很有趣。」

▲吳智敏現在工作穩定，旺季收入很好。（圖／翻攝自韓網）