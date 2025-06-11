劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言日前驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，甜蜜婚紗照也公開，好消息一公開就掀起廣大粉絲獻上祝福。而劉品言的閨蜜楊謹華今（11）日出席隱形牙套品牌活動，也分享了得知好消息當下的反應。

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▲劉品言與連晨翔宣布結婚，同時公布懷孕好消息。（圖／翻攝自Facebook）

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楊謹華今（11）日擔任隱形牙套品牌代言人，被問及好朋友劉品言的喜訊，透露自己在對方發文前自己早就知道，前陣子劉品言在她與夏于喬、宋芸樺的「四纖女」全組中說道「有需要開視訊會議」的重大事件要宣布，於是4人配合好宋芸樺在美國的時差，終於選定某個禮拜六晚上在網路上見面。

▲楊謹華出席隱形牙套品牌活動。（圖／記者黃庠棻攝）

沒想到，楊謹華在視訊當天忘記這個行程，洗澡洗到一半才想起，於是緊急包著一條浴巾就趕緊加入，不過因為她晚了十五分鐘，劉品言一開始還調侃「妳錯過了」，隨後對方才公佈自己懷孕，她笑說「當下我定格了差不多一分鐘，其他人都沒反應，還想說是在懲罰我遲到嗎？」

▲楊謹華跟劉品言是閨蜜。（圖／鏡電視）

隨後，楊謹華坦言自己得知劉品言懷孕當下第一個反應，竟然是「詢問爸爸是誰」，好友也調皮地回應「妳猜猜」，她透露自己當下相當慌亂，直呼「我都亂猜，我還猜春風」，最後終於得知「孩子的爸」是連晨翔，同時表示自己一直都知道劉品言有約會對象，但並不會特別問男方的身份。

▲楊謹華一開始還猜孩子的爸是春風。（圖／鏡電視）