周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

▲周杰倫近期忙著嘉年華世界巡迴演唱會，廣告代言更陸續上門，身價早已破百億元，而他對房地產也有獨到眼光，傳出購入位於台北小巨蛋對面的豪宅「璞永敦仰」，且一次買下頂樓四層樓。（資料照／周杰倫IG；本刊合成）

圖文／鏡週刊

周杰倫忙著嘉年華世界巡迴演唱會之餘，還在IG上放話請仲介們幫忙尋找外牆有著藤蔓、工業風的錄音室，看似難有時間看房；但其實同時間，有消息透露他已悄悄相中了台北小巨蛋對面的豪宅「璞永敦仰」，且一次砸30億元買下4層，此一大手筆令人咋舌，也讓人望塵莫及。

對於房地產，周杰倫一向相當有興趣，多年來屢屢在台北市各區入手豪宅。近期，本刊接獲爆料，在距離台北小巨蛋不遠的某餐廳，流出周杰倫買房的傳聞。據悉當時，一位工頭打扮的男子到餐廳買便當，也順便和老闆娘聊天；男子離開之後，老闆娘一副震驚的模樣，驚呼周杰倫在附近的「璞永敦仰」豪宅買了「4層」。

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▲周杰倫相中的豪宅「璞永敦仰」，就在台北小巨蛋對面。（圖／翻攝自海悅廣告）

聽見老闆娘對話的客人問：「（周杰倫）是買4間房吧？」老闆娘斬釘截鐵說：「是4層！」畢竟以一來一往對話的情緒聽來，如果只是「4間」，以周杰倫的身價來說並不足為奇；這段對話後來也在江湖傳開。據本刊調查，「璞永敦仰」由3棟樓組成，分成A1、A2及A3，其中A1、A2一層樓約120坪，A3則有100坪，中間則是電梯間相連。

▲實價登錄顯示，「璞永敦仰」每坪均價約218萬7千元。（圖／翻攝自樂居）

以A1、A2及A3一層樓加起來12戶、約340坪來說，周杰倫又喜歡頂樓，不但具有隱私，也可看城市夜景，因此一口氣買下高樓層的「4層」，整層約莫340坪，一坪均價218萬7千元；加上擁有多部愛車的他，買下至少12個車位，一個車位都是千萬元起跳，前後加總共30億元買新房，金額之大，堪稱他歷年投資房地產之最。

對於周杰倫砸30億買房一事，杰威爾音樂回應：「這個消息太誇張了，不正確的。」本刊再追問是否有買房？杰威爾回應：「這是藝人私人的事情，我們不回應。」



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