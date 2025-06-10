獨家／「最美星二代」上陸綜「畫面竟慘被剪光」！ 　無奈內幕曝光

記者蔡琛儀／專訪

被譽為「最美星二代」的游宇潼，外型亮眼、氣質出眾，還是UCLA數學系畢業的高材生，爸爸是創作歌手游鴻明，光環一身的她坦言，年少時也曾自以為是，對於上表特版也相當得意，「那時候真的覺得自己很了不起，現在認清事實，我不是什麼天命之人，只是幸運一點罷了。」她也笑說現在回頭看自己以前的社群發文，「會嚇到，想說我怎麼那麼敢講！」

▲▼游宇潼外型亮眼、氣質出眾，還是出了名的學霸高材生。（圖／記者李毓康攝）

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游宇潼坦率面對「星二代」的身分，並不避諱這個標籤，「我就真的是啊，一開始只報自己的名字出去，誰會care你？」雖然星二代身分在曝光上有助益，但她也曾因此碰壁。疫情期間，她受邀參與大陸一檔音樂節目，歷經數月的隔離、錄影，最終卻因當地突如其來的政策限制星二代出鏡，她所有鏡頭全數遭到刪除，節目無疾而終。

她坦言，在節目中也曾被安排與另一位外貌出眾的女選手同台PK，「感覺是故意要把兩個比較漂亮的女生放在一起比，那時覺得好像被當花瓶，讓人覺得長得漂亮就可以當藝人。」但她也自謙：「我其實也不覺得自己特別漂亮，說不出哪個五官特別突出，頂多氣質好一點。」

▲游宇潼爸爸是創作歌手游鴻明。（圖／好好玩文化傳媒提供）

走出節目的遺憾，她選擇靠自己重新出發，推出首張個人專輯《楚門》，想用音樂與外界分享自己的想法，過程中幾乎不依賴爸爸，她大學就開始工作，因此發專輯花費約500萬元都是自掏腰包、自己摸索，「我做到很後面，他才知道我在做專輯。」製作人陳建騏是透過品牌合作認識，只有MV導演黃中平是「間接」透過爸爸牽線。

她坦承自己一向好勝心強，因此從小成績幾乎都是名列前茅，她當初赴美唸書，原本先進入美國社區大學，後來才轉學至UCLA，背著當時網路上都在關注她有沒有轉學成功的壓力，「我逼自己一年內轉學，又再一年內畢業。那時候真的蠻有勇氣的，因為根本沒人這樣做過。」

▲▼游宇潼也和朋友開公司，儼然是事業女強人。（圖／記者李毓康攝）

游宇潼現正攻讀台大EMBA，商業的思維幫她能客觀的用第三視角看自己，「你要推一個產品，不是只說自己多棒，而是思考為什麼觀眾會想買、想在乎。」她理性分析：「現在經營社群也一樣，不是只發自己好看的照片，而是要讓人理解你介紹的內容。我又不是神顏，也要讓大家知道，為什麼值得被看見。」不只想用音樂讓外界重新認識自己，游宇潼也用數學的理性、商業的角度，為自己打造除了「星二代」以外的全新形象。