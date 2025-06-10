最美MC衰捲獵豔名單！　IG無奈發聲：我不是富商的菜

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著判決書被挖，最近又爆出一份富商的「獵豔名單」，其中牽扯出17位啦啦隊女孩。為此，出現在這份名單中，且有著「最美MC」之稱的前樂天成員沐妍，稍早在IG發文了。

▲沐妍是台鋼鷹雄MC 。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

談到捲入富商獵豔名單中，沐妍在文中提出質疑：「看到我在名單裡⋯不會覺得這獵豔名單是假的嗎？」她坦言原本自己懶得回應，因為覺得酸民看到也只會吐槽她年紀，「正如我上個新聞訪問所說的～我不是富商的菜，呵呵。」至於近況，沐妍透露自己正在籌備一個預計在8月上線的公益節目，「希望到時候大家多多支持，一起用愛照顧這世界。」

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▲沐妍出現在富商獵豔名單中。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

此外，這起事件涉及的名單已經曝光，其中包括多位職棒和職籃的啦啦隊員。職棒方面，有琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、昀二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎等人；而職籃方面，則有草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等人，都曾是正宮的蒐證對象。

▲沐妍IG發文闢謠。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）