紀存希回來了！阮經天、陳喬恩雨中撐傘　《命中》CP睽違17年超甜畫面曝光

記者蕭采薇／綜合報導

還記得當年風靡全台的《命中注定我愛你》嗎？陳喬恩和阮經天這對經典螢幕情侶，近日因為一起錄製綜藝節目《你好時光》再度合體，讓粉絲們直呼「回憶殺」！有網友捕捉到兩人在雨中同撐一把傘的畫面，簡直就像「紀存希與陳欣怡的世紀重逢」。

▲《命中注定我愛你》當年風靡全台。（圖／翻攝自三立華劇）

近來微博流出兩人拍攝時的畫面，46歲的陳喬恩穿著藍色休閒外套搭配牛仔短褲，依舊少女感十足。阮經天則是以白襯衫造型帥氣現身，還貼心地把傘往女方傾斜，被大讚「男友力爆棚」！

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兩人的身高差和互動氛圍，完美重現了當年劇中的CP感，讓不少網友感動表示「時代的眼淚啊！」相關話題也立刻在網路上引發熱烈討論，像是「命中注定我愛你」、「老CP」等關鍵字，都迅速登上熱搜。

▲陳喬恩與阮經天近日參與綜藝節目《你好時光》，兩人同撐一把傘。（圖／翻攝自微博）



據了解，兩人這次合體是為了錄製央視的綜藝節目《你好時光》，節目以懷舊為主題，聽說還邀請了撒貝寧、岳雲鵬等藝人，預計一到兩個月後播出。當年《命中注定我愛你》可說是台灣偶像劇的黃金時代代表作，創下超高收視紀錄，「便利貼女孩」和「霸道總裁」的愛情故事，至今仍讓觀眾津津樂道。

更有眼尖的網友發現，劇中陳欣怡流產前用沙堆人來隱喻轉場的橋段，和這次現實中的雨景巧妙呼應，更增添了懷舊的氛圍。除了這次的綜藝合作，陳喬恩近年來也專注在戲劇發展，2024年就有《烈焰》、《墨雨雲間》等劇播出；阮經天則憑藉電影《周處除三害》再度翻紅。

▲陳喬恩與阮經天合體，讓粉絲們直呼「回憶殺」。（圖／翻攝自微博）

雖然陳喬恩在2022年和Alan結婚，但劇中CP形象始終深植人心。這次時隔17年再度同框，不僅引發了集體回憶，也讓人期待他們在綜藝節目中，是否會重現更多經典橋段，再度讓粉絲們重溫當年的感動。