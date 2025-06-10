打完疫苗停經3年！Gigi胖8kg又失眠　遭尪當眾連2喊「更年期」氣炸

記者張筱涵／綜合報導

《醫師好辣》近日討論「讓女生牙起來的一句話」，其中「妳是不是更年期呀？」被點名為高危雷句，引起來賓Gigi強烈共鳴。她在節目上分享自身經歷，表示因疫情期間接種疫苗後月經突然停擺，身體也出現一連串變化，最後被老公史丹利的1個舉動惹怒。

▲Gigi打完疫苗後停經。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



Gigi表示，在40多歲時接種新冠疫苗後月經突然停止，求診婦產科後，吃藥調理期間卻胖了8公斤，且每天都會一早就醒來且再也睡不著：「那陣子每天早上五點就會睡不著，在床上翻來翻去，非常痛苦。開車時冷氣開到最大，結果旁邊的人都快冷死了。」後來她選擇停藥、改採保養方式。

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▲Gigi服藥胖了8公斤。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



然而，Gigi有次和老公史丹利一同出席工作，攝影棚冷氣極強，但她仍熱到不停冒汗，讓工作人員關心詢問。沒想到史丹利竟說：「她更年期啦。」Gigi坦言當下已感不悅，卻又聽到他對第二位工作人員重複說「哈哈哈，更年期」，讓她當場怒火中燒，直言：「你才更年期！你以後更年期你就知道了！」

▲Gigi聽見老公講了2次更年期爆氣。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



節目中，婦產科醫師林映玫也針對這類情況提出專業觀點：「女生真的很辛苦，有月經就會被說『那個來喔？』，沒月經又被說『更年期喔？』。」而像Gigi這樣的情況其實算普遍，她進一步說明，疫苗會影響個人體質中較脆弱的系統，有人出現皮膚問題、咳嗽甚至長新冠，而女性中則有不少人出現停經或週期紊亂，「理論上會恢復，但有些人要花很長時間。」

Gigi則無奈回應：「我已經三年了。」林映玫也坦言：「有些人不來就是不來了，它還是有一定的殺傷力啦。」