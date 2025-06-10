孫生捲性騷無工零收入！　《拳願》開50萬邀對戰蹦闆

▲孫生因捲入性騷擾事件全面停工。（圖／翻攝自孫生IG／CTWANT）

圖文／CTWANT

百萬網紅孫生曾是反骨男孩的一員，去年卻捲入性騷擾事件，今年二月被判處有期徒刑5個月，得易科罰金共新台幣15萬元，日前又因疑似和一位女性發聲非自願性關係，而且可能有妨害性隱私的情形，被台北地檢署拘提調查，以50萬元交保。醜聞爆發後，孫生完全停工零收入，事業看似全毀，但時報周刊CTWANT接獲消息，孫生受邀參加《拳願》格鬥賽，力拚復出。

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▲蹦闆去年對戰統神獲得勝利。（圖／翻攝自蹦闆IG／CTWANT）

孫生日前再度被拘提調查，復出似乎是遙遙無期的事，但有知情人士向本刊透露，曾因孫安佐參加而聲名大噪的《拳願》格鬥賽，祭出近50萬的金額，邀請孫生站上擂台。據悉同場較勁的還有蹦闆及孫安佐，蹦闆曾與「亞洲統神」張嘉航在《拳上2024》對戰，最終拿下勝利，而孫安佐當時雖然被「台中燒打雞」韓森壓著打，但畢竟已經有了經驗，看來孫生此次會遇到的對手都不太好惹。

▲近期孫生PO出正在練習拳擊的照片。（圖／翻攝自孫生IG／CTWANT）

雖然還未正式宣佈要參加《拳願》格鬥賽，但已經能從孫生的社群網站上看到蛛絲馬跡，例如他PO出正在練習拳擊的照片，表示「這樣魔鬼訓練是有原因的」，還有一段他在擂台上錄製影片的畫面，並說：「這大任務做完我就想回歸我的公仔玩具跟兩輪的懷抱了，滿足導演組會讓觀眾不開心，滿足觀眾會讓導演組不開心，這問題一直都很艱深！」不難看出他相當認真準備此次的比賽。

▲去年孫生曾拍影片替參加比賽的孫安佐加油。（圖／翻攝自孫生IG／CTWANT）

其實孫生與《拳願》還算有點淵源，去年孫安佐與韓森對打時，孫生就曾錄製影片，在賽前替孫安佐加油打氣，表示：「我是挺你的，我們都孫家人，不能輸吧！」不過比賽開始後孫安佐被狂扁落敗，孫生又對韓森說：「還好我下注下你贏，我果然沒有看錯人！」並自嘲是牆頭草。雖然是搞笑影片，但能看出孫生與孫安佐交情不錯，就在孫生翻車後，正在服兵役的孫安佐在限動發文，意有所指地寫下「一堆愛落井下石的人」，疑似是在為孫生說話。

▲孫生出事後，孫安佐疑似幫他說話。（圖／翻攝自孫安佐IG／CTWANT）

停工後孫生多次透露低落情緒，沒了收入也逐漸迷失自我，「現在狀況就是時好時差。有人在旁時還可以講出幾句好笑的幹的，一個人時會變虛無。」日前他又被台北地檢署拘提調查，以50萬元交保，沉默多日後吐露心情，表示：「我現在終於知道自己是怎麼樣的人，證明給身邊人看就好了，就算是全台灣人都誤會你又如何？只有你自己知道你是怎麼樣的人。」還說以前很容易衝動，現在學會讓子彈多飛一會兒。

▲在以50萬交保後，孫生沉默多日吐露心情。（圖／翻攝自孫生IG／CTWANT）

孫生自從2012年與酷炫組成網紅團體「反骨男孩」後爭議不斷，去年更爆出在夜店認識女生相約吃飯，但在過程中多次伸手拍打對方臀部，並用性暗示言語調戲，讓女生不堪忍受而提前離席前往報案，檢察官依《性騷擾防治法》提起公訴，一審依性騷擾罪判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬新台幣，可上訴。

▲自從開始拍影片後，孫生就爭議不斷。（圖／翻攝自孫生IG／CTWANT）

後來孫生拍影片公開道歉，不過並沒有平息大眾怒火，反而有更多受害者出面指控曾遭孫生騷擾，其中一位受害者案發時甚至才14歲。一連串醜聞爆發後，反骨男孩也切割孫生，宣布終止經紀合約，不再合作，聲明中提及，團隊曾多次要求孫生對性騷擾事件深刻反省並向受害者道歉，但未見改善，因此決定切割關係。

▲由於越來越多受害者跳出來說話，連反骨男孩都與孫生切割。（圖／翻攝自反骨男孩IG／CTWANT）

※若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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