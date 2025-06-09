尹正發文自認「人醜身材差」沒代表作！黃曉明心疼：不許你這麼說

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星尹正因出演《夏洛特煩惱》中的袁華走紅，演技受到許多觀眾的肯定，現年38歲的他，9日突發長文向粉絲致歉，整篇文可看出他陷入了負面情緒，自認入行十二年來「人醜、身材差、一事無成」，對比同齡人感到自愧不如，對此，好友黃曉明馬上留言鼓勵，回應道：「你不能這樣說自己，我不許你辜負自己的志氣。你特別好，未來還會更好！」

▲尹正（右）負面文，引來好友黃曉明安慰。（圖／翻攝自尹正、黃曉明工作室微博）

根據網友說法，尹正的情緒低落並非無緣無故，他在綜藝節目中未使用粉絲官方名稱「阿九」，只稱「尹正的影迷」，引發部分粉絲不滿，認為他忽視粉絲心意，尹正隨後解釋，因自覺不夠努力，對粉絲無法交代，不配提及「阿九」。尹正坦言自己「口無遮攔、矯情」，對於傷害粉絲感到深深抱歉。

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▲尹正長文道歉粉絲。（圖／翻攝自尹正微博）

尹正的自責言論引來演藝圈多位好友的溫暖支持，編劇于正提醒他「你有商細蕊，哪裡沒有代表作？」歌手蘇醒則自嘲「入行十八年都沒什麼火的歌」，試圖用幽默自嘲方式安慰尹正，曾合作《鬢邊不是海棠紅》的黃曉明更是貼心喊話「正正，十二週年快樂！你不能這樣說自己，我不許你辜負自己的志氣。你特別好特別好特別好，未來還會更好！」希望給予好友正能量。

▲圈內好友們紛紛留言打氣。（圖／翻攝自尹正微博）