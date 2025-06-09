鬼鬼產後首曬女兒「泳池抱娃戲水」！　辣穿高衩泳裝解放好身材

記者顧齊祐／綜合報導

「鬼鬼」吳映潔今年1月無預警宣布未婚當媽，喜迎寶貝女兒「妹子」，並對孩子的隱私相當保護，始終未公開女兒正面照。不過，昨（8）日她在社群平台上分享泳池同樂的照片，除了展現火辣身材，也首度曬出女兒「妹子」的全身照，讓粉絲驚喜不已。

▲鬼鬼在社群平台上曬出與女兒泳池同樂的照片。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



鬼鬼在Instagram上傳多張泳池辣照，可以看到她身穿橘紅色連身泳裝，搭配絲巾與墨鏡，造型時尚又吸睛。她在水中擺出各種姿勢，展現產後依然窈窕的身材，並幽默寫下「陽光還不來……那我就先閃辣了」，還加上hashtag「時髦不分身份」、「泳池邊的主角們」、「紅到太陽都嫉妒」，展現辣媽風範。

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▲鬼鬼在水中擺出各種姿勢，展現窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



最引人注目的是照片最後一張，鬼鬼在泳池中高舉一名穿著點點泳裝的小女娃。有網友留言好奇：「最後一張是妹子嗎？」鬼鬼則親自回應「妹子本妹」，證實照片中的寶寶正是她的女兒。這是鬼鬼首次分享女兒的全身照，雖然仍未露臉，但肉肉的小腿和可愛模樣已萌翻不少粉絲。

▲鬼鬼站在泳池中高舉女兒。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



貼文一出，網友紛紛留言讚嘆「為什麼生完小孩還可以那麼漂亮，身材那麼好」、「妹子點點泳裝太可愛了」、「沒看過這麼美這麼辣的媽媽」、「好可愛的妹子，肉肉腿腿」、「好復古風的母女泳裝照，愛了」。

▲鬼鬼產後依然保持好身材，展現辣媽風範。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）