Teddy親手操刀新混聲團體！　5成員資歷超強「她還是財閥家偶像」

記者張筱涵／綜合報導

新世界集團會長鄭有慶的長女、同時也是新世界總括會長李明熙的外孫女文書潤（藝名：Annie），即將以新人混聲團體「ALLDAY PROJECT」的成員身份正式出道，成為娛樂圈關注的焦點。

▲ALLDAY PROJECT。（圖／翻攝自Instagram）



經紀公司THEBLACKLABEL於6月9日宣布，旗下全新五人混聲團體《ALLDAY PROJECT》將於6月23日正式出道，團體成員包含Annie、Tarzzan、Bailey、Woochan與Youngseo，橫跨歌唱、舞蹈、模特與選秀話題，是今夏備受矚目的新人組合。

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成員背景也各具話題性，YOUNGSEO是前HYBE女團ILLIT成員，曾在選秀節目《R U Next？》中獲得第二名；WOOCHAN於13歲時便參加《Show Me The Money 6》；BAILEY年僅15歲的時候就替Red Velvet〈Psycho〉編舞；TARZZAN曾出演NewJeans〈Supernatural〉與(G)I-DLE〈I DO〉等MV；ANNIE則是新世界集團鄭有慶會長之女，以「財閥家偶像」身份備受矚目，如今正式踏入演藝圈。

▲ANNIE被稱為財閥家偶像。（圖／翻攝自Instagram）



▲左為TARZZAN，右為WOOCHAN。（圖／翻攝自Instagram）

▲左為YOUNGSEO，右為BAILEY。（圖／翻攝自Instagram）



THEBLACKLABEL表示，「ALLDAY PROJECT」是繼MEOVV後推出的第二組團體，將由公司代表製作人Teddy親自操刀音樂製作，帶來極具夏日感的全新作品。該團體的官方SNS也已於今日開設，公開了團名、成員介紹影片與定裝照，正式宣告進軍K-POP市場。

消息一出，立刻在韓網掀起熱烈討論，尤其混聲團體的組合設定與話題成員讓粉絲感到耳目一新。有網友驚訝表示：「哇，真的是新世界外孫女跟Bailey出道耶，好神奇」、「混聲團體好久沒見了，希望能成功」「四個人都是熟面孔，完全沒想到這樣的組合」、「Woochan也在？太期待了」，也有網友關注音樂與風格：「只要歌好就什麼都行」、「風格好像很嘻哈，會很好看」、「這種混聲團體蠻特別的，最近真的少見」、「有點90年代vibe耶」、「混聲真的有市場嗎？但至少話題性很夠」。