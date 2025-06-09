滅火器樂團嗨爆高雄！　楊大正吐成軍25週年心聲：玩到唱不動為止

▲滅火器在家鄉高雄開唱。（圖／火氣音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團滅火器今年適逢成軍25週年，近期以「Quarter Century」為題在北中南展開巡演，昨滅火器 (8日) 回到家鄉開唱更加放鬆，與歌迷們就像是與老朋友相聚，不僅互嗆互噴，對高雄出身的團員們而言，與樂迷一起回憶這一路歷程更是格外具有意義。楊大正感性說：「我覺得我們這個團應該會一直玩下去，玩到唱不動為止。有一段時間我很怕被罵、很想顧全大局，隨著年齡長大一點，我現在給自己的目標就是—不討好、但真誠地做自己。」

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▲▼滅火器一連演唱多首經典歌。（圖／火氣音樂提供）



在安可前，滅火器也與高雄歌迷分享6/30即將回到大正、宇辰、皮皮三人的高中母校三民家商演出，面對畢業後首次回歸母校，三人也難掩近鄉情怯之情，鄭宇辰玩笑地說：「我當年只差一個小過就差點掰了 （被退學)，是回去銷過的吧！」楊大正則說：「玩樂團那麼多年，能在高中結業式當天陪大家一起畢業真的很幸福，我們會準備跟今天一樣份量十足的歌，如果還想再聽一遍的話就來吧！」

安可曲目〈站在這裡〉後滅火器也欲罷不能開放歌迷點歌，連續唱了〈我的廢人朋友〉、〈你家爆炸我沒有哭〉、〈Pass Away〉、〈日子〉、〈長途夜車〉等9首歌曲，寵粉無極限，演出也在最後一首歌〈繼續向前行〉中劃下完美句點。演出結束後，滅火器更送上給高雄歌迷的驚喜小禮，以雷鬼風格色彩公布的「2025 FIREBALL FEST. 火球祭」將在11月22至23日於桃園樂天棒球場舉行。

