連晨翔主動追求劉品言…結婚為前提交往！升溫戀人「時機點」曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言在演藝圈出道超過20年，演過多部偶像劇，跨足電影之後也有漂亮成績，不過感情生活始終是許多粉絲相當關心的話題。怎料，今（9）日突然在社群網站上認愛連晨翔，不僅宣布結婚好消息，甚至公開已經懷孕超過三個月。

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▲劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

劉品言公開與連晨翔的喜訊後，立刻在網路上引起話題，其實雙方早在3年前合作戴愛玲MV就認識，當時他覺得男方「有點客套」；連晨翔則是大讚她「佩服她一鏡到底的實力」，一直到雙方在2024年合作《舊金山美容院》才開始熟識。

▲劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

儘管劉品言與連晨翔在拍攝《舊金山美容院》初期，並沒有擦出愛的火花，拍到一半兩人還自掏腰包去上雙人表演課，才慢慢找到節奏。沒想到戲一殺青又各忙各的，直到後期配音時再次見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，連晨翔終於鼓起勇氣展開追求，兩人戲裡戲外終於同步上演幸福進行式。

▲劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，劉品言與連晨翔一開始就是以結婚為交往前提，連晨翔笑說「品言表面強勢，但接觸後發現她也有小女人的一面」，自己不知不覺被激起保護慾，加上雙方共同話題多，總是能交換想法、碰撞新觀點，因此「讓他忍不住想像未來的樣子」。

▲劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

而劉品言提到老公連晨翔，大方說道「最初真的就是顏值入坑」，但後來發現男方其實是一個會分享脆弱、又慢熟的人，反而更吸引她。交往初期就認定是結婚對象，而在今年初劉品言腳傷時，連晨翔無微不至的照顧，更讓她感受到可以依靠、值得託付的安心感。