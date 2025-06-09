首爾連線／《魷魚3》劇透曝光！薩諾斯跟班現身「黑框眼鏡紳士造型」全場認不出來

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲3》即將在6月27日上線，為本故事劃下最終句點。主角群李政宰、李炳憲、魏化儁、任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根和曹柔理等演員9日出席戲劇發布記者會，其中，飾演「薩諾斯跟班」的盧載沅以一身紳士又帥氣的打扮現身，與劇中吊兒郎當的樣子判若兩人，讓全場都感到驚訝了。

▲▼導演黃東赫率領演員們出席記者會。（圖／翻攝自Netflix）



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《魷魚遊戲3》終於來到最後完結篇，導演黃東赫率領演員們出席記者會，主演們正式劇透「本季將是成奇勳與遊戲策劃人黃仁昊的對決」，觀眾可以期待一下因失去好友的成奇勳會如何從谷底爬起，並帶來全所未有的變化。

▲「薩諾斯跟班」演員盧載沅造型變了一個人，變得更和藹了。（圖／翻攝自Netflix）



所有演員都有關鍵性的戲份，特別的是，劇裡飾演「薩諾斯跟班」的盧載沅在《魷魚遊戲2》裡留著一頭長髮，長相獐頭鼠目，靠著藥物才能執行遊戲，但他9日出席記者會時完全變了一個人，戴上黑框眼鏡，既帥氣又頗有紳士感，令不少人一時之間沒認出他。

▲李政宰溫馨喊話「想為大家鼓掌」。（圖／翻攝自Netflix）



盧載沅劇透角色在戲裡的發展：「第三季薩諾斯（T.O.P.飾演）消失了，觀眾可以期待一下我跟敏修（李大衛飾演）的火花。」而戲劇終於完成3季大長征，主角李政宰作為大家長，他也感性喊話：「想要跟參與的所有人說一聲『辛苦了』，然後想為大家鼓掌！」