中居正廣傳將「宣告破產」！　恐遭富士電視台提告索鉅額賠償

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星中居正廣，因遭爆料對富士電視台女主播職場性侵，重創演藝事業宣布引退，事件還導致富士電視台蒙受超大的損失，近日，電視台於5日宣布，可能會對前社長港浩一、前常務董事大多亮提起訴訟，且在被問到是否會提告中居正廣時，也語帶保留，並未直接否認。

▲富士電視台可能會對港浩一、大多亮提告求償。（圖／翻攝自日網）

根據日媒報導，5月公布的富士媒體控股集團財報顯示，集團總共虧損了201億日圓（約41億台幣）。對此，富士電視社長清水賢治在記者會上，被問及是否會對港浩一與大多亮求償時，表示：「由於廣告收入大幅下降，確實造成富士電視台的損失，雖然我們傾向於向他們求償，但目前還無法他們與此情況的直接因果關係。」

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▲中居正廣面臨鉅額賠償，可能會宣告破產。（圖／翻攝自日網）

一名娛樂記者指出：「這是富士電視台首次出現赤字，主因是大量廣告贊助商撤資，外界普遍認為當時高層錯誤的判斷應負最大責任。一旦進入求償程序，賠償金額可能達到數億，甚至超過10億日圓（約2億6百萬台幣）。」至於事件的核心人物中居正廣，清水賢治並未排除可能性，表示：「目前為止，我們保留所有選項。」未否認未來提告可能。

有媒體分析，中居正廣身為事件的當事人，此次富士電視台方面的回應，明顯留下伏筆，非常有可能對告中居正廣提告，如果前社長們面臨超過10億日圓的索賠，中居正廣可能也會面臨同等或更高額的賠償金，隨著情勢發展，有傳聞指出中居正廣將申請破產，根據相關消息，中居正廣每年收入數億日圓，並擁有多個高價不動產，不過除了電視台之外，他可能還會被其他廣告商追討違約金，外界普遍認為即使是他，也能難以全數承擔。