吳姍儒同場曾國城「互動曝光」！　天菜老公現蹤帥成這樣掀暴動

▲ Sandy吳姍儒與老公一同出席林俊傑大巨蛋演唱會。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

JJ林俊傑昨起一連兩天在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會台北站，這也是他睽違3年重返台北開唱，2天狂吸8萬觀眾朝聖，票房進帳2.6億，魅力驚人，今晚現場眾星雲集，包含吳姍儒和老公、曾國城、丁噹、楊謹華、張棋惠等人，都到場聽歌，曾國城今年3月因受訪時談論黃子佼的言論遭炎上，丟了主持10年的節目《一字千金》，由吳姍儒接棒，今（8日）2人現身同一場合，曾國城一溜煙直接進場沒有接受訪問。

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▲Sandy吳姍儒老公的超高顏值掀暴動 。（圖／記者李毓康攝）



而吳姍儒今和老公一同現身大巨蛋，被問到遇到曾國城會否尷尬？她驚訝表示：「他有來喔？」接著表示彼此私下沒聯繫，至於接棒其節目，有無傳訊息打聲招呼？吳姍儒則說：「對，應該要，但沒有想到，重感冒腦袋壞掉了。」

▲ 曾國城出席林俊傑大巨蛋演唱會。（圖／記者李毓康攝）



吳姍儒老公的超高顏值今也瞬間掀起現場暴動，紛紛大讚他太帥，她透露小倆口都是林俊傑的粉絲，更大讚老公的歌聲在路人屆算不錯，他們今晚最想聽《江南》、《編號89757》，先前吳宗憲曾表態想唱大巨蛋，對此，吳姍儒笑虧：「好像有這個新聞，我跟他（爸爸）才是真的不熟。」但也樂見其成地說：「真的有的話，我就可以如數家珍唱給大家聽了。」

▲ 張榕容、丁噹出席林俊傑大巨蛋演唱會 。（圖／記者李毓康攝）



