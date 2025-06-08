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「小丑」爆猥褻未成年！　9受害女出面控惡行：要求吐口水在陰莖

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto）因出演《自殺突擊隊》小丑、《藥命俱樂部》、《魔比斯》等走紅，還曾奪下奧斯卡最佳男配角獎。不料，他近日卻因被爆出多個性醜聞。根據外媒《Air Mail》報導，他涉嫌性騷擾、猥褻至少9名女性，部分事件甚至於受害者未成年時期發生。

▲傑瑞德雷托在《自殺突擊隊》飾演 「小丑」。（圖／華納兄弟提供）

▲傑瑞德雷托（Jared Leto）陷入性醜聞風波。（圖／華納兄弟提供）

DJ兼服裝設計師艾莉泰爾茲（Allie Teilz）表示，自己17歲時於演唱會後台遭雷托侵犯，導致嚴重心理創傷。此外，一名匿名受害女子則透露，16歲時在咖啡店被傑瑞德雷托搭訕，後續多次接到對方騷擾電話，甚至被問及猥褻問題。還有一名模特兒蘿拉萊魯（Laura La Rue）也回憶，16歲時被傑瑞德雷托要電話，在她17歲時被迫觀看男方裸體。

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▲▼傑瑞德雷托（Jared Leto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑瑞德雷托方面否認所有指控。（圖／達志影像／美聯社）

報導內還指出，傑瑞德雷托過去曾舉辦專找「18歲以下少女」的派對，鼓勵參與者裸泳。一名受害者透露，在成年後收到傑瑞德雷托要求吐口水在陰莖上。目前，傑瑞德雷托透過發言人否認所有指控，聲稱「從未舉辦過此類活動，也未收到正式申訴」，但依然掀起軒然大波。

根據報導，傑瑞德雷托的行徑早已在圈內流傳，只是受害者未曾大規模曝光。如今，隨著9名女性勇敢站出來，他的形象恐將墜至谷底。

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傑瑞德雷托Jared Leto

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