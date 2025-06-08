尪NONO涉性侵遭判2年6月！　朱海君露面燦笑「宣布新身份」

▲ 朱海君參觀鳳飛飛金曲特展。（圖／鳳飛飛故事館提供）



記者翁子涵／台北報導

藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，近年徹底消失幕前，上月13日依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，不過夫妻倆始終不對外作任何回應，老婆朱海君也受波及，接零星的演出獨扛家計，始終不願切割NONO，近日更為《盤過思念的山》鳳飛飛金曲「祝你幸福」講唱會擔任導聆人，朱海君表示：「鳳姐的歌聲就像是我人生中的寶典，當我迷茫時，她的音樂總能給我力量與方向。」她在安可曲中，特別獻唱〈心肝寶貝〉傳達同為母親的心境。

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▲ 朱海君始終不回應NONO案情。（圖／鳳飛飛故事館提供）



朱海君還分享她們母女迷鳳飛飛的小趣事，憶及小時要參加歌唱比賽，媽媽買了一頂帽子為她打扮，但到了現場，朱海君一試戴，看著鏡子裡的自己，突然想到偶像鳳飛飛，這時媽媽看著她卻說：「妹妹，媽媽覺得你戴帽子不好看，我們還是綁辮子就好了。」於是活生生打破朱海君戴帽子上台的念頭，「小鳳飛飛」夢碎。



朱海君表示媽媽任何時候都在哼鳳飛飛，「無論洗衣服、煮菜、洗澡、坐車、騎摩托車，甚至睡前，都在唱鳳姐的歌給我們全家聽。」〈我是一片雲〉也是她小時候的搖籃曲。「無論我那時多大，媽媽總喜歡在我旁邊唱著〈我是一片雲〉，哄著我和姐姐妹妹入睡。」這些畫面和氣味至今都還在朱海君腦海中不曾忘記，伴隨鳳姐的歌聲，讓她感恩母愛的偉大，當我接下鳳飛飛金曲講唱會系列活動時，「我媽比誰都還要興奮，也因爲我的母親，讓我更努力想用心傳承鳳姐的精神和屬於華人各世代最寶貴、美好的音樂資產！」

朱海君也義不容辭接下鳳飛飛《盤過思念的山》系列活動與歌唱比賽評審，她說：「希望透過歌唱比賽，希望尋找優秀的聲音和歌者，繼續推展鳳姐的精神，讓經典歌曲得以重現。希望大家踴躍報名，把你們所有對鳳姐的思念和回憶，全部在歌唱比賽的舞台上展現出來，勇敢追夢！」

