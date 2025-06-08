蕭彤雯女兒高中畢業「仙氣美照曝」！網讚：媽咪基因強大

▲前美女主播蕭彤雯大女兒高中畢業。（圖／翻攝臉書蕭彤雯，下同）

圖文／CTWANT

6月畢業季來臨，學子邁向人生的另一個階段。前美女主播蕭彤雯7日分享，大女兒「美寶」高中畢業，她也貼出照片，女兒清新甜美的外型也引發熱議，網友大讚，「媽咪的基因很強大。」

蕭彤雯昨（7）日發文表示，女兒6日高中畢業，女兒在校表現優異，「擔任學校兩年司儀及社聯幹部，也代表學校參與語文競賽得了些獎，包括昨晚畢業典禮上的『回首來時路』影片，旁白也是她與老搭檔一同擔綱。得到榮譽服務獎，好像也是蠻合理的」。

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▲蕭彤雯大女兒清新氣質及甜美外型，立刻掀起網友討論（中）。

蕭彤雯說，「最感動的是我85歲的老爸爸，也親自參加外孫女的畢業典禮，將近五小時、真的辛苦他老人家了～在畢業典禮上，很榮幸以畢業生家長代表及家長會副會長的身分，上台講了些祝福與感謝的話。畢業典禮本來就是孩子們的主場，致詞要讓他們有共鳴、覺得有趣，不能太長、又要感謝學校，還要能兼顧各方（本校是國高中畢典一起辦），說實話，不是很容易。但真的很高興能有這個機會！也謝謝學校安排美寶獻花，讓我們母女有難得的合照。」

▲蕭彤雯大女兒高中畢業，85歲的老父親（右）還特地到場支持外孫女。

蕭彤雯表示，「從幼兒園、小學、國中到高中，這14年託美寶的福，認識了很多好朋友，這趟旅程充滿感恩。接下來的路，爸媽會參與的部分應該不會太多了，妳真的要獨自展翅高飛」。

貼文一出，網友紛紛留言「女兒像媽媽好美」、「看女兒就知道媽媽一定是零整容的純天然美女」、「擔任司儀？難怪看起來氣質不同！真厲害啊」、「不久的將來，就有一堆人要來認岳母啦」、「這對母女根本全場最閃亮」、「媽咪的基因很強大。」

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