脫北女揭血淚逃亡實錄！　逃跑被逮「兩度遭刑求逼賣身」：我只想活著

記者田暐瑋／綜合報導

「最美英文老師」網紅Peggy Chen因在《小姐不熙娣》擔任班底受到關注，Podcast《Peggy Fo Show》近期邀請兩位脫北女孩分享心路歷程，期間遭遇軍官拘禁、被人口販子買賣，最終再次逃脫的驚心動魄過程，道出「我們只想活著！」的心聲。

兩位脫北女孩映珠與漢娜首度公開分享離開北韓的驚險歷程，當時從北韓偷渡到中國，期間遭遇軍官拘禁，遭遇人口販賣，被迫成為他人妻子或勞工，更曾兩度被遣返北韓受到刑求，直到第三次嘗試才最終獲得自由。然而，即便來到自由社會，多年極權統治的陰影仍揮之不去，她們坦言到現在都學不會「如何做選擇」，連購買麵包這樣的小事都會造成極大困擾。

▲脫北女孩分享逃亡實錄。（圖／翻攝自mandarinwithpeggy IG）



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映珠與漢娜證實在北韓的確有「特定髮型規定」，任何違規髮型都可能導致嚴重後果，從學生記過、員工解職，甚至延伸至家庭政治審查，人與人之間更是毫無信任，這也是北韓洗腦式統治的一種手段，而在服裝方面的限制更是匪夷所思，例如牛仔褲被視為資本主義象徵而列為禁品，若有人穿著可能導致全家被送往勞改營，收看南韓影劇、收聽外國電台等行為都屬重罪，可能面臨處決或終身監禁的嚴厲懲罰。

▲脫北女孩分享逃亡實錄。（圖／翻攝自mandarinwithpeggy IG）