隔40年再合作！王淑娟繼《花系列》同框艾偉　讚陳志強「是家人」

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生命的麥田》聚集許多演技派的資深演員，首播前一天，王淑娟在臉書發文「這位男士，跟他認識快40年了，卻很少有交集，曾經短暫合作過《花系列》，匆匆一別數十年！」，相隔多年老友相見，王淑娟覺得跟艾偉再碰面不一樣了，她開玩笑說「不談外表」，除了更用功，還有想法。

▲《生命的麥田》艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一同觀看首播。（圖／大愛電視提供）

到了首播當天，製作人跟劇組還相約了一場聚餐，而且主題是「首播共賞會」，艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一起參與，大家在餐廳包廂裡邊吃邊追劇。

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▲《生命的麥田》艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一同觀看首播。（圖／大愛電視提供）

《生命的麥田》殺青後快一整年，大家邊看邊聊、互相吐槽，拍戲時培養出的好情感，回憶當時拍攝的種種趣事，不亦樂乎。看完首播還不夠，眾人意猶未盡，全部都就地「續攤」，再一起接著看晚間十一點的重播。演員們大讚周美玲導演的敘事技巧「總能帶出人性當中最真實、美好的面貌」，也激起身為藝人的社會責任「一起創造能改變世界的好作品！」

▲《生命的麥田》艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一同觀看首播。（圖／大愛電視提供）

王淑娟透露跟陳志強是第一次合作「卻熟悉似家人，沒錯，就是家人！」她說從小在眷村，陳志強的爺爺奶奶常常伸手跨過一矮牆就遞過來一盤香噴噴的水餃，這對她南方人又是七口之家來說如獲至寶。

▲《生命的麥田》艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一同觀看首播。（圖／大愛電視提供）

拍《生命的麥田》讓王淑娟看到陳志強對角色的深入與執著。最後一場戲，當陳志強回到個案家附近，恍惚中以為又看到王淑娟跟艾偉，清醒後發覺兩人早已不在人世，王淑娟說「導演喊卡之後，他痛哭不止！」那種情緒的投入，早已不是師兄師姊「是家人」。

▲《生命的麥田》艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一同觀看首播。（圖／大愛電視提供）

洪小鈴在劇中飾演王淑娟女兒，王淑娟說新手媽媽洪小鈴，跟他們分享女兒的模樣時「也透露出做母親的驕傲」。張雁名飾演兒子，王淑娟說他不能出門跟大家一起參加「首播共賞會」，常掛嘴邊的藉口也是驕傲地說「我要帶娃」。

▲《生命的麥田》艾偉、王淑娟、林美貞、洪小鈴，還有陳志強帶著太太曾智希一同觀看首播。（圖／大愛電視提供）

王淑娟不但是前輩也是「長輩」，看著這群「晚輩」覺得真好，雖是新手爸媽，但他們的責任心與擔當，讓她只能說「驕傲得有理」，給他們拍拍手。