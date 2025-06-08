Miss A Min結婚了！「JYP二代團全現身」大咖賓客名單曝　秀智缺席掀議

記者田暐瑋／綜合報導

Miss A成員Min（李玟暎）7日與交往7年的圈外企業家男友在韓國舉行婚禮，男方早在今年4月於紐約中央公園浪漫求婚，當時Min滿臉洋溢著幸福笑容的畫面令人印象深刻。婚禮當天，Miss A的Jia與Fei特地從海外赴韓參加，秀智卻缺席，引發討論。

▲Min結婚了。（圖／翻攝自IG）



Min婚禮當天，Jia、Fei、2AM趙權、昶旻、趙權及珍雲、2PM張祐榮、玉澤演、f(x)的Amber、金在中等昔日同門都出席，Jia在社群平台上公開了一系列照片，並寫道：「好漂亮～好性感～好可愛～好美！恭喜你們的婚禮！喜歡看你開心！我愛你！好久沒見到我的JYP家人了！」照片中除了新娘Min外，還有另一位Miss A成員Fei的身影，讓粉絲驚喜不已。

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▲Min結婚了。（圖／翻攝自IG）



Fei也在自己的社群帳號上分享了與新娘的合照，並留言：「我們玟暎啊～恭喜結婚了！就這樣一直～幸福下去吧，我愛妳。」趙權也感性說道：「和我們家玟暎是在小學五年級時認識的，希望你結婚後能一路走花路。」兩人坐在一起，Min親密挽住趙權的手合影，趙權則是一臉感動，像是哥哥送妹妹出嫁一般，畫面溫馨感人。

此外，趙權還上傳了新娘進場的瞬間以及自己接到捧花的影片，幽默地提到：「這是我第三次接到捧花了。」不過昔日成員秀智並未出席，成為外界議論焦點。

▲Min結婚了。（圖／翻攝自IG）