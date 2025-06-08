太想紅！玩「TikTok噴劑吸嗅挑戰」腦死　19歲美國少女搶救4天亡

▲美國亞利桑那州（Arizona）19歲的少女奧羅克（Renna O'Rourke）。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

美國亞利桑那州（Arizona）一名年僅19歲的少女奧羅克（Renna O'Rourke），挑戰在TikTok上流行的「噴劑吸嗅挑戰」（dusting）後不幸身亡，事件引發家屬悲痛，也再次掀起外界對青少年參與危險社群媒體活動的關注。

根據《太陽報》報導指出，奧羅克是在5月下旬與男友透過送貨應用程式，將鍵盤清潔劑送到住家。母親達娜（Dana）表示，當時自己並不知道孩子有這樣的行為，沒想到最後竟釀出大禍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

達娜提到，這些清潔劑不僅容易購買，也沒有氣味，無須出示身份證即可購得，加上毒品篩檢檢測不出，正好符合青少年躲避家長監督的需求。

奧羅克在吸入氣霧式清潔劑後發生心臟驟停，雖然被緊急送往榮耀健康史考茲岱奧斯本醫療中心（HonorHealth Scottsdale Osborn Medical Center）搶救，並在加護病房接受治療長達四天，最終仍於1日下午1點30分被宣告腦死。

奧羅克的父母亞倫（Aaron）與達娜接受媒體訪問時哽咽表示，女兒從小就說自己有一天會成名，但沒想到竟以這樣的方式廣為人知。亞倫沉痛地說「她總是告訴我『爸，我會成名的』，但這並不是我們期望看到的方式。」

母親達娜則希望藉由這段經歷提醒其他家長「我們不希望再有任何父母，像我們一樣得站在插管、無法自主呼吸的孩子身邊，只因為他們對著一罐氣體吸了一口。」

專門研究吸入性物質對健康影響的醫師維斯曼（Randy Weisman）解釋，吸入氣霧劑會短暫產生興奮或微醺感，但這些化學物質會取代肺部與體內其他部位的氧氣，可能導致肝衰竭、心臟衰竭、肺病，甚至死亡。他警告這類行為「極為危險」。

儘管悲痛難耐，奧羅克的父母表示，目前唯一的慰藉是，女兒捐出的器官已經挽救了至少六條性命。達娜回應「透過這一點，我們找到了力量與目標。」

目前夫妻倆希望藉由設立GoFundMe專頁，不僅籌措醫療與安葬等費用，也能喚起社會對「吸嗅挑戰」（Huffing／Dusting）風險的重視。

而在GoFundMe的網頁上，夫妻倆寫道「她走進每個房間就是一道光，我們無法衡量失去她的痛苦。如果她的生命要有任何意義，那我們就要盡全力防止其他家庭經歷同樣的悲劇。」

延伸閱讀

▸ 她住酒店竟遭毒蛇咬！女狂打16支血清搶命2年還頭暈臉麻 業者僅賠5萬

▸ 老公出軌閨密！她內耗4年不忍了 斬斷22年婚姻：一滴淚都流不出來

▸ 原始連結