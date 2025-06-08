李多慧應援到一半突頭暈！「中場休息打針」又回來…親曝身體現況

記者陳芊秀／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年，憑藉亮眼外型及精湛舞技，在台灣擁有極高人氣。她時常透過社群網站分享工作與生活，近日被球迷發現身體不適，球賽應援中場休息時更去打針，她深夜發文，難過說：「我感冒了。」

▲李多慧球賽出場應援，傳出身體出狀況頭暈。（圖／翻攝自IG）

李多慧表示，因感冒而感到不舒服，形容道「一整天都像坐在船上一樣頭暈頭痛」，原本想在休息時間閉上眼睛休息一下，結果朋友們為了讓她好好消息都沒有叫醒她。儘管身體不適，她還是想跟大家一起應援，見見大家的臉，「所以馬上衝出來了」，最後仍不忘向粉絲表達歉意，「沒能像平常一樣展現明亮有活力的樣子真的很抱歉，大家也要小心不要感冒，我會趕快好起來再回來的」。

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▲李多慧發文透露自己感冒了，頭暈頭痛。（圖／翻攝自IG）

貼文附上的照片中，李多慧身穿簡約灰色上衣，留著一頭烏黑長髮，坐在椅子上量血壓、測血氧、量體溫，整個人略顯疲憊，眼神中帶著一絲倦意。在此之前，有粉絲透露她在花蓮就有小感冒，還有人發文稱她在球賽中場休息時跑去打一支針，提醒粉絲不要讓女神簽名太久，讓她趕快回家休息，強調「喜歡她就請愛護她」。