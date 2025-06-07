人氣戀綜男遭逮捕！「盜刷朋友卡買A片」認罪了　昔噁心言論被挖

記者劉宛欣／綜合報導

曾在日本戀愛實境節目《The Bachelor Japan》中亮相的攝影師谷口達郎，近日捲入詐欺案件，形象大跌。現年44歲的他，因涉嫌非法使用熟人的信用卡購買成人影片，遭東京警視廳以「電子計算機使用詐欺罪」逮捕，消息一出震驚外界。

▲谷口達郎因詐欺遭逮捕，目前已經認罪。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，警方指出谷口在2024年3月期間，私自使用一名熟人的信用卡資料，透過網路購買了8部成人影片，金額合計約6324日圓（約1300元台幣）。被害人因發現帳單上有不明扣款，立刻向警方報案，經調查後確認是谷口達郎所為。他在警方訊問時也坦承犯行，直白表示：「確實是我擅自使用熟人的信用卡購買，沒有錯。」

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▲谷口達郎曾登上人氣戀愛實境秀。（圖／翻攝自X）

不過，這起案件恐怕只是冰山一角。警視廳目前持續追查中，懷疑谷口達郎可能不只一次動手，且涉嫌使用該名熟人持有的其他卡片資料，總金額可能高達100萬日圓，調查仍在進行中。

谷口達郎本身是專業攝影師，除了工作表現備受肯定外，也因參與人氣戀愛節目《The Bachelor Japan》而知名度大開，當時憑著外型與談吐吸引不少粉絲。如今卻因為信用卡詐欺一案遭逮，讓許多節目粉絲感到錯愕，甚至痛批他「現實比節目還扯」，還有觀眾提起他當時曾在節目上脫口：「結婚就是為了繁衍，抱歉，我講到口水差點流出來。」言論讓許多人傻眼。