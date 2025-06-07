麻衣抽到Switch 2！10歲兒「現身開箱」手把手教媽媽影片公開

記者劉宛欣／綜合報導

藝人佐藤麻衣加入Switch 2搶機行列，幸運抽中後，5日在社群平台興奮曬出開箱照，分享成功替兒子抽中主機的喜悅，直呼：「來了！終於！」7日她更新開箱影片，兒子也現身在影片中示範使用方法。

▲麻衣開心抽到Switch 2。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣在影片中表示，兒子在去年就許願生日禮物想要Switch 2，她本來以為希望渺茫，沒想到真的中選，她相當用心地介紹這次的主機，兒子也入鏡示範這次的磁吸手把組裝，內文她寫下「6月5日，整個日本混亂之一天，幾百萬人落選，店前排隊也只能中選者才能買，排隊者默默回家，買到的人轉賣，當選者回到家玩玩分享，一推新聞報導」。

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▲麻衣兒子入鏡。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣表示自己跟兒子很幸運，每次參加抽獎都會抽到很好的獎，這次刷推特（X）看到很多落選者的哀號貼文，本來不抱太大希望，沒想到卻收到了任天堂中選通知信件，讓她直呼「好感動又興奮到不行！！」開玩笑稱差點衝去學校告訴兒子，兒子下課後回到家，得知消息開心到跳起來。麻衣說道「這件事對他是一個動力之一，體育部門、考試都結果都考好好的」，帶來了正面影響。