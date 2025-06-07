《綜藝玩很大》史上最驚悚的鬼屋關卡　郭靜遭喪屍突襲畫面曝

記者葉文正／台北報導

綜藝節目《綜藝玩很大》吳宗憲與KID、坤達領軍攜手彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心、陳漢典開啟一連串又驚又喜的挑戰，延續前兩集幸運之神的眷顧，由坤達帶領的黑隊壓倒性一路領先，最終回是否KID會逆轉勝？敬請期待。

▲《玩很大》環島餐車開跑，吳宗憲（中）、Sandy、鹿希派合體做漢堡。（圖／好看娛樂）

節目設計兩隊比拼擔任台灣親善大使滿意度，挑選台灣小吃，尋找當地人，透過品嚐台灣食物，進而介紹台灣。陳漢典挑選了一個主人手中抱著臘腸狗，為拉近距離，竟模仿吉娃娃逗樂主人，結果惹得臘腸狗激動狂吠，場面一度緊張，KID急忙阻止：「不要太失控！」

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▲郭靜被鬼屋嚇慘。（圖／好看娛樂）

節目最終吳宗憲宣布進入史上最驚悚的鬼屋關卡，氣氛瞬間凝重！吳宗憲語帶神秘表示：「這是玩很大從來沒有過的體驗。」就連平時大膽的KID也忍不住說：「日本的鬼屋真的很恐怖！」團隊一行人進入陰氣森森的小房間，KID還被矇上眼睛行動，全程驚聲連連；艾美在黑暗中看到不明物體尖叫，郭靜則遭喪屍突襲大喊「快走快走！」畫面震撼、挑戰觀眾膽量極限。

另外好看娛樂也宣布好消息，迎來11週年特別企劃《玩很大》同步推出「環島餐車」與「玩市集」雙主題活動，將節目魅力延伸到活動並邀請粉絲親身體驗節目樂趣。

「環島巡迴餐車」活動於日前6月5號在台中文化部文化資產局中央廣場盛大舉行; 特別安排吳宗憲、吳姍儒Sandy、鹿希派三人合體，親手為粉絲準備巧克力漢堡，活動現場人潮滿滿，大家都想品嚐由綜藝天王家族聯手打造的星級美味。接下來巡迴餐車場次：6月7號、8號 高雄 夢時代購物中心 戶外幸福廣場 ; 6月9號台東成功鎮海濱公園，呼籲玩粉們一同到現場同樂。



玩市集於6月7號、8號高雄 夢時代購物中心戶外幸福廣場盛大開張，現場販售獨家《玩很大》周邊商品、設有互動遊戲攤位，絕對是粉絲們夏天必打卡的最夯盛事。