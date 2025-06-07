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陸30歲男星突感劇烈頭痛　急就醫「被診斷患絕症」結局神反轉

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于小彤近來參加節目《無限超越班》，在戲劇試鏡現場分享自己2019年一度被診斷出白血病的經驗，除了戲劇化的過程，他也坦言因為這場意外，和父母的關係出現了很大的轉變。

▲▼于小彤突感劇烈頭痛　急就醫「被診斷患絕症」結局神反轉。（圖／翻攝自微博／于小彤）

▲于小彤透露自己6年前曾在國外被診斷出白血病。（圖／翻攝自微博／于小彤）

于小彤表示，自己2019年到國外旅遊時，突然感到劇烈頭痛，為此緊急在當地就醫，結果被醫生診斷說是絕症「貧血性白血病」。他當下第一個念頭就是打電話給父母，即使是凌晨4點，也忍不住撥了電話。他坦言平時和父母的關係屬於「不說我愛你、不道歉」的類型，但這次卻讓他開口說出「爸，我死也要死在家裡」，他也表示自己沒放下演員職業病，躺在床上時還想說「原來得了絕症不會哭」。

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▲▼于小彤突感劇烈頭痛　急就醫「被診斷患絕症」結局神反轉。（圖／翻攝自微博／無限超越班）

▲▼于小彤分享自己得知罹患絕症時的心情。（圖／翻攝自微博／無限超越班）

▲▼于小彤突感劇烈頭痛　急就醫「被診斷患絕症」結局神反轉。（圖／翻攝自微博／無限超越班）

後來令人鬆一口氣的是，隔天醫生便通知是誤診。不過，于小彤也說，雖然只是虛驚一場，但這段插曲卻徹底改變了他與父母的關係。他坦承，過去自己總是用情緒推開家人，「你們問我就是囉嗦」的態度讓他與父母心距越來越遠。

直到誤診意外後的某天，于小彤因為情緒低落，沒接爸爸的電話，後來收到來自爸爸的長訊息，內容寫道：「自從你上次被輸血的事，你所有不接的電話，或者你的情緒，我都會很揪心……我想告訴你的是我很擔心你，你能不能不要這麼跟爸爸說話。」那一刻，于小彤看完直接落淚，並主動傳訊回覆：「爸，對不起，我不該這麼跟你說話。」

▲▼于小彤突感劇烈頭痛　急就醫「被診斷患絕症」結局神反轉。（圖／翻攝自微博／無限超越班）

▲▼于小彤因為誤診意外，和父母的關係有所改變。（圖／翻攝自微博／無限超越班）

▲▼于小彤突感劇烈頭痛　急就醫「被診斷患絕症」結局神反轉。（圖／翻攝自微博／無限超越班）

于小彤感慨表示，自己有反思為何在「賺錢養家」後，反而對最親的人沒有耐心，「其實你最應該分享快樂的就是他們倆（父母），因為他們倆是最愛你的人。」他補充，很多年輕人總覺得父母不了解自己的工作與世界，因此選擇不分享，但卻忽略了父母當年也曾是懷著夢想的年輕人，只是夢想的樣子不同。

于小彤也提到：「當父母開始包容你的情緒，害怕講錯話、看你臉色時，就代表他們真的老了。」他也非常感謝那場誤診意外，給了自己一次「重生」的機會，讓他重新學會愛與珍惜，「我拿我2019年之後所有的時間好好愛他們。」一番話讓節目現場不少演員都點頭贊同。

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