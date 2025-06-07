威力彩飆10億！4生肖財運旺　TOP1「喝黃色飲料」吸大量財氣

文／清水孟國際塔羅小孟老師

威力彩頭獎5日再度未開出，邁入連29槓，下期（6/9）預估銷售2.7至2.9億元，頭獎上看10億元，吸引許多想要試試手氣的民眾購買，清水孟國際塔羅小孟老師也列出了4個生肖的財運爆棚。

▲威力彩上看10億。（圖／記者許力方攝）



第4名：屬雞

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屬雞財富能量旺盛，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或兔子，說不定會有好事發生。

第3名：屬虎

屬虎的財運飽滿充足，建議下注前在紅包袋內放一張1000元和一條紅線，象徵綁住源源不絕的財富。

▲屬虎的你可以帶著一個包有1000元和紅線的紅包增添財運。（圖／記者陳俊宏攝）



第2名：屬龍

屬龍可以適合藉由家人來幫忙下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

第1名：屬羊

屬羊下注前可以喝完代表太陽的「黃色飲料」再下注，如芒果汁、西瓜汁、楊桃汁，藉由太陽能量能吸收大量財氣入庫，帶旺財運。

▲屬羊的可以喝芒果汁。（圖／達志／示意圖）



＊財神方位於北方，最佳下注的時段：中午11點至13點、下午3點至7點。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。