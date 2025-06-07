孫儷鄧超被傳全家移民英國　結婚15年鬆口未來計畫：在這一起變老

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸演員孫儷和鄧超在日前被傳要移民英國，連孩子的學校都已經物色好。對此，孫儷7日在發出慶祝結婚15周年的貼文時，也間接回應了未來的去向，引來許多網友關注。

▲孫儷一家被傳將移民英國。（圖／翻攝自微博／鄧超、turbosun）

孫儷透露，今年鄧超送她一對球拍當禮物，讓她笑說：「看來他越來越愛運動了。」她也分享了兩人現在的生活節奏越來越規律，閒暇時會在送孩子上校車後一起散步、喝咖啡、聊聊天，「當我們有一方有工作時，對方也會好好守護這個家，不讓對方擔心。」展現出穩定深厚的感情。

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貼文中，孫儷也罕見提到夫妻倆近期會聊到生死話題，也從來不避諱，她認為正是因為了解人生的無常，才更懂得珍惜眼前的幸福時光。她還透露，鄧超是一個敏感又細膩的人，常常因孩子一句「爸爸我愛你」，或出差前準備行李的時刻就感動到流淚，「反正就是愛哭。」

▲孫儷和鄧超結婚已滿15年。(圖／翻攝自微博／turbosun)

貼文最後，孫儷間接回應近日一家人被傳移民英國的傳聞。她表示，鄧超曾提到未來的老年生活，「他很喜歡上海，也喜歡我們在上海的這個小家，我們要在這裡一起慢慢變老。」鄧超甚至還想到了未來等兩個孩子都成家後，有空一起吃飯、旅行的場景，孫儷為此笑說：「你說他想得遠不遠？但是真的，時間走的太快了……謝謝兩個孩子出現在我們的生活裡，他們的成長同時也在記錄我們彼此一起走過的時光。」