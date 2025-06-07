連攝77天！林心如情慾劇《有愛我們床上談》殺青　喊話「一刀未剪」播出

記者蕭采薇／台北報導

影集《有愛我們床上談》歷經77天密集拍攝，於本月5日舉辦殺青酒。製作人林心如、導演許富翔、主演程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯與多位主要演員齊聚一堂，一同舉杯慶祝。林心如也喊話：「真心希望正式播出能一刀未剪！」

▲林心如（中）擔任製作人的情慾影集《有愛我們床上談》，歷時77天拍攝終於殺青。（圖／TVBS提供）

製作人林心如笑說每次自己現身劇組，氣氛似乎比較嚴肅，但看到演員們在導演的帶領下玩得開心、自然，讓她很放心，相信會端出很棒的作品。同時她也喊話：「我們拍了很多不同版本，真心希望正式播出能一刀未剪！」逗得全場笑聲不斷。導演許富翔感性地以一句「江湖再見」總結近三個月的相處情誼，希望有機會再與團隊一起合作。

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▲（左起）張軒睿、莫允雯、程予希、李程彬出席《有愛我們床上談》殺青酒。（圖／TVBS提供）



程予希表示，劇組氣氛非常歡樂，是她參與過最自由也最盡興的一次演出：「每一天都像在玩創作！」接著透露殺青後要忙著準備個人畫展，期待與粉絲分享更多面向的程予希。李程彬為形塑劇中海王的形象，透露自己將近一整年嚴格執行飲食管理及健身，幾乎沒鬆懈，大喊殺青後第一件事就是「好好吃一頓」。

▲程予希透露《有愛我們床上談》是她參與過最自由、盡興的一次演出。（圖／TVBS提供）



莫允雯這次的角色「瘋瘋癲癲」，感謝導演給足即興空間，能與同劇演員自由碰撞出火花，尤其是她與張軒睿對戲，幾乎每一天都好好玩、好享受！張軒睿印象最深刻的則是穿著女裝現身人來人往的信義香榭大道，一邊克服尷尬還要一邊演戲，連工作人員都在憋笑，是很不一樣的體驗。

▲莫允雯感謝導演給她空間，拍戲每天都很享受。（圖／TVBS提供）



此外，參與演出的章廣辰、江宜蓉、楊晴、張睿家不約而同提到，導演高效率拍攝，打造出健康的職場環境，讓演員們享受準時收工的幸福與愉快合作的氛圍，十分期待之後播出的作品。《有愛我們床上談》聚焦現代都市男女的情慾與情感糾葛，透過幾段錯綜關係，道出愛與慾望之間的真實拉扯，風格大膽又直指人心。

▲李程彬為戲健身餓一年，殺青喊要大吃。（圖／TVBS提供）

▲張軒睿難忘穿女裝在信義區拍戲。（圖／TVBS提供）