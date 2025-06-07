獨／連勝武老婆路永佳今台大EMBA畢業 徒步百公里完成戈壁挑戰

記者葉文正／台北報導

前副總統連戰次媳路永佳今天從台大復旦EMBA畢業，完成人生大事，夫婿連勝武也帶小孩到場支持，路永佳透露回家睡前都還要幫小孩與先生按摩，是一家人最親密的時刻，也透露公婆連戰夫妻近況，相當幸福。

▲連勝武難得露面，力挺愛妻 。（圖／記者黃克翔攝）

提到自己的論文，路永佳也略為透露方向，「我的畢業論文主要是探討未來AI發展，與企業轉型的趨勢，回到家也會跟先生討論這些相關的內容，我自己喜歡精油，上課時會點檸檬精油讓大家舒服一點，也會把相關產品給家人用，先生很支持我開發精油事業，小孩子也會使用，先生工作壓力大需要經由緩解，婆婆也會調配給專屬她的精油使用，我晚上很忙，還要幫先生跟小孩按摩，很多事要做。」

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▲路永佳與同學參加戈壁慢跑賽事。（圖／路永佳提供）

提到公婆連戰與連方瑀，路永佳欣慰表示：「兩位老人家身體情況還不錯，公公很穩定，還能享受很多美食，有時吃的比我們還多，婆婆把他照顧得很好，每周兩老都會一起去做兩次運動，真的很幸福。」

▲路永佳台大復旦EMBA就讀期間交到很多好朋友。（圖／記者黃克翔攝）

而她到台大念書，對小孩影響也很大：「他們看到我在運動，也會跟我學，也跟著一起跑步，我們家老三是運動健將，跟我在台大一起參加羽球社跟高球社，同學還說我可以不用去了，讓小孩去參加就好。」

▲連戰夫妻結婚60週年，之前舉辦鑽石婚宴 。（圖／連戰辦公室提供）

連勝武與路永佳的三個小孩，目前分別為14歲、13歲與11歲，對於孩子未來，路永佳也有想法：「我進EMBA念書後，視野變很寬闊，學校把我們凝聚在一堂，深入到很多很特別的產業，小孩未來要面對AI跟電子相關產業結合，希望他們有自己想法去發展，我們也辦了孩子們騎車環島的親子環島團，孩子們體力好，玩得很開心。

路永佳也認為，念書肯定會遇到撞牆期，「老師講什麼，好像永遠都聽不懂，透過同學們一起分析跟討論，把所有看似很渺茫跟廣大的理論理解，我想不懂就要問，問了就懂了，這就是我唸書的目的，本來應該要兩、三年就念完，但我入學時，碰到疫情，所以延長到五年，2021年入學，到2025年才畢業。

雖然常常要為學業奔忙，路永佳也說先生連勝武蠻體諒的，「他偶爾會有怨言，因為我也會去長沙補課，一去去八天，只是他看到我讀書後的轉變，雖然他要帶小孩，還要安排孩子們的行程，但是看得出來我獲得新的能量，所以還是樂於這個轉變。」夫妻倆有默契的分工，讓這五年不至於太忙亂。