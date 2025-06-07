黃安朝聖「蔣氏故居」喊人事全非！　一句話卻惹怒陸網

記者劉宛欣／綜合報導

歌手黃安長居大陸，立場鮮明的他經常不吝對各種事情發表看法，也不時在微博分享生活點滴。近日他突然發文證實「從某種意義上說，我已經出家了，阿彌陀佛」，還把握時間前往普陀山參拜，接著也陸續上傳到中國大陸各地區旅遊的影片紀錄，7日他更新了到浙江「蔣氏故居」的VLOG，沒想到卻因為一句話惹部分網友不開心。

▲黃安更新蔣氏故居影片卻意外引發不滿。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安7日更新在浙江奉化溪口鎮拍攝的旅遊短片，他在影片中感性表示「對我這一代台灣同胞來說，可說是意義非凡，我的小學語文課本裡寫到，蔣公從小就喜歡在門前的小溪，觀看魚兒逆流而上」，接著說道「半世紀前讀過的課文，50多年後我終於站在了曾啟發蔣公鬥志的這條小溪旁，河還是那條河，但早已人事全非」。

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▲黃安在溪邊感性抒發。（圖／翻攝自黃安微博）

接著影片中可以看到蔣氏故居，裡頭詳細記錄了蔣家早年在中國大陸的點滴，影片的最後，黃安開心地表示「此處台灣同胞免費」，此言卻引起一名微博網友不悅地提出意見「一律平等的才是同胞，享受超國民待遇的可不是同胞」，單純的旅遊分享意外引發不滿。

▲黃安拍攝蔣氏故居內部。（圖／翻攝自黃安微博）

此前，黃安曾在微博表示，他不只生在一個佛教家庭，還是孫子輩第一個皈依佛門的人，並先後渡化兩個親妹妹出家。如今62歲的他坦言，沒料到會發願以講經說法做為自己未來的人生方向，只盼能盡力服務眾生，「音樂演唱，是我的職業；講經說法，是我的事業。從某種意義上說，我也已經出家了，阿彌陀佛。」