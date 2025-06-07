獨／連戰次媳路永佳台大EMBA畢業　許願「我要成為更好的媽媽」令人動容

記者葉文正／台北報導

前副總統連戰次媳路永佳，今天開心與來自台灣與大陸同學一起在台大畢業，她在疫情期間開始就讀台大復旦EMBA，但因疫情攪局，讀了5年才順利畢業，期間她不僅要讀書，也以身教讓孩子們體會到教學相長等道理，期間還橫越戈壁，眼界更加開闊，今天也接受《ETtoday新聞雲》專訪，夫婿連勝武今天也到場觀禮，力挺愛妻。

▲前副總統連戰二媳婦路永佳(右)台大復旦EMBA畢業典禮，左為執行長陳家麟教授。（圖／記者黃克翔攝）

回顧一路走來，路永佳也花了五年的光陰取得學位，她透露：「會念台大復旦EMBA，當時是我人生最忙的時候，三小孩最小的才四歲，我說想去念書，先生問我說可否先緩緩，但我覺得念書這事情不能等，人生達到一個階段，就在想怎麼樣才能達到人生第二極限，跟先生連勝武商量後，決定要念台大復旦EMBA，我們是台灣大陸合作的班級，所以兩岸學生各半。」今天大陸同學也都到場齊聚，這段時間一直在宴請同學，所以她也自嘲圓了一圈。

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▲教授為路永佳撥穗，象徵學有所成。（圖／記者黃克翔攝）

不過這個書她認為念的值得，路永佳感動表示：「這期間學得非常多，也提問非常多，很多東西在外面學不到，一開始以學業討論為主，我們還跟同學去戈壁賽跑，這可是我們練了一整年，每周二、四、六日都在運動累積的成果，比賽四天行程中，跟同學睡在同一帳篷，睡在同一片沙地，建立起深厚情感。

▲路永佳蠟燭多頭燒，仍完成碩士學位。（圖／記者黃克翔攝）

這期間路永佳也跟同學去環島，參加各式活動跟學業研討，戈壁不是在比賽本身，我們訓練一整年，都在跑步，每次訓練都在25-30公里，每次訓練都很艱辛，回來之後一個月我們每個人都不想動，我們定期會參加台北市或是海外的運動比賽，還有同學去參加世壯等等，日子過得充實。

▲路永佳接受專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

路永佳非常忙碌，不僅要忙基金會，也要處理家務，還要經營精油事業，根本分身乏術，但她很看得開：「老師說時間是擠出來的，我小朋友現在比較大了，很多時候我會約同學在家裡討論報告，寫報告寫到很晚，我也跟小孩解釋，我要成為更好的媽媽，他們也把自己照顧的非常好。」