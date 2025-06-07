金馬導演爆性騷醜聞！　《老狐狸》蕭雅全認錯告別：停止所有工作、珍重再見

記者蕭采薇／台北報導

曾以電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，6日被同為導演的陳蔚爾在臉書發文指控，自2016年起，長期對她性暗示、言語騷擾及身體侵犯。蕭雅全沈默一天後，在社群發文表示相當羞愧：「我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。」

▲《老狐狸》導演蕭雅全認錯，並表示將停止所有工作。（圖／攝影中心攝）

蕭雅全臉書發文表示：「被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。」

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他也表示：「無論當時如何解讀，我的行為讓她承受壓力與痛苦，我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。」同時在文末寫道：「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」

曾執導《范保德》、《老狐狸》等電影的名導蕭雅全，6日被導演陳蔚爾在臉書發文指控自2016年起，長期對她性暗示、言語騷擾及身體侵犯。文中雖未指名道姓，但給出了「第60屆金馬獎最佳導演得主」、《老狐狸》導演等描述，可推測為蕭雅全。

▲蕭雅全曾以《老狐狸》獲得北影最佳導演，本來也將擔任今年的評審，如今已遭撤換。（圖／記者李毓康攝）

陳蔚爾指出，蕭雅全多次在她單身時期，利用權勢與信任騷擾她，一次是以幫她按摩為由摸腿，另一次則是在她試圖抵抗時，仍被對方執意侵犯。而在2019年，兩人在微醺狀態下閒聊，對方突然出手，掀開她的衣服並舔胸部。

陳蔚爾表示，過去因對電影的熱愛選擇隱忍，但如今決定站出來，為受害者發聲「從這一刻開始，我不再是受害者，而是倖存者。」事件爆出後，原邀請蕭雅全擔任評審的台北電影節也快刀閃亂麻，撤換蕭雅全的評審工作。

蕭雅全臉書全文

看到陳蔚爾導演的發文，無論當時如何解讀，我的行為讓她承受壓力與痛苦，我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。

被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。

因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。

謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。

蕭雅全