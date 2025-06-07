麻衣「24年前女團影像」被翻出！　10歲兒反應曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

45歲的日籍女星麻衣（佐藤麻衣），2000年以女團「Sunday Girls」成員的身份在台灣出道，不過她2014年婚後便淡出演藝圈，直到2023年恢復單身後才復出。近期她分享10歲兒子「小王子」發現她女團時期影片的反應，讓網友紛紛直呼「嘴好甜」。

▲麻衣育有10歲兒子小王子。（圖／翻攝自Facebook／佐籐麻衣）



麻衣近期在社群平台上傳影片，分享自己從青春時期聽到現在的歌單，只見中島美嘉《櫻花紛飛時》、《雪花》、米希亞的《Everything》等經典歌曲都在其中。她也透露自己會跟兒子學最近流行的歌曲、舞蹈動作，讓她感嘆小孩的流行歌變化很快：「他們在學校唱跳交換資訊回來，媽媽都跟不上……」

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▲Sunday Girls成員（左起）高垣朋子、佐藤麻衣、千田愛紗、五島千佳2023年合體。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



影片中麻衣也被問到「兒子知不知道媽媽是歌手」，她則透露小王子是自己在YouTube上，找到了Sunday Girls的影片，才跑來問她：「媽媽以前是不是在偶像團體？」她也透露兒子看MV時的反應：「好年輕喔……但是沒什麼變喔。」讓她不禁笑稱「好會說」。

▼麻衣IG影片、貼文。（Instagram／mai_sato_1113）

