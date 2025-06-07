范瑋琪唱一半問台下：都會嗎！「男觀眾反應超真實」尷尬畫面全放送

記者潘慧中／綜合報導

范瑋琪6日首度挑戰大陸節目《歌手2025》，演唱自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音直播放送，未料最後火速慘遭淘汰。過程中格外引起討論的是，她問台下「都會嗎」的時候，台下男觀眾的真實反應全被拍了下來。

▲范瑋琪唱到一半跟台下觀眾互動。（圖／翻攝自微博）



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畫面中，可以看到范瑋琪唱到一半，把握空檔和台下觀眾互動，除了豎起大拇指連續比了好幾次讚，還指著一排觀眾問：「都會嗎？」沒想到，其中一位男觀眾直接搖頭癟嘴，這一幕全部放送出去。

▲▼范瑋琪問台下「都會嗎」男觀眾搖頭了。（圖／翻攝自微博）



更無奈的是，奮力演唱的范瑋琪最終慘遭淘汰，走到後台時，數度掩面啜泣，她後來才帶著有點顫抖的聲音說：「看到他們（台下觀眾）懇切的眼神，然後跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了，真的值了」

▲▼范瑋琪在後台哭了。（圖／翻攝自微博）



至於決定參賽的原因，范瑋琪在節目中感嘆，過去這5年發生太多事情，「我覺得生命真的好短暫喔，讓我更珍惜身邊擁有的東西，所以我想要重新回到舞台上，每一次我都很珍惜，因為你不知道，也許這就是你最後一次唱了，不曉得。」