小甜甜公開「未來工作動向」　認了：很感謝離開綜藝圈

記者王靖淳／綜合報導

女星小甜甜（張可昀）離開螢光幕前後，將重心轉往直播帶貨領域，與師父王雷合作密切，今（6）日她在社群發文感謝對方，同時也有感而發表示：「很感謝離開綜藝圈專心跟著師父，學習的這一年多快兩年以來，和師父學了很多直播帶貨的技巧與拿捏。」

▲小甜甜。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



談到與王雷合作將近兩年的時間，小甜甜稱對方是「一日師父、終生師父」。她表示，現階段隨王雷到各地奔波兼顧全職媽媽，對這段「簡單的人生下半場」心懷知足。經過實戰磨練，她體悟直播帶貨的關鍵不在話術，而是對每樣產品的執著把關與售後，並奉行「不為賺錢而賺錢」的原則，堅持只把真正好物介紹給粉絲，盼能透過誠信經營長長久久。

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▲小甜甜發文分享近況。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

至於家庭生活，小甜甜透露王雷不但把她當徒弟，且在她當初懷孕時就豪氣表示「你肚子裡的孩子就是林北的孫子」，至今仍將女兒「米苔目」視如親孫女，讓她覺得窩心，「看著他們的合照其實真的很感動…..因為米苔目是幸福的。」小甜甜在文末分享工作動向，笑稱：「師父在哪我在哪，也謝謝每次開播大王雷，謝謝師父和所有賣魚哥團隊的大家。」