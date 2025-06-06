準金曲新人「爆被持修開嗆」：明明還不認識他　撂話「我記住了」

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手Andr以獨特臥室音樂風格與辨識度極高的嗓音，在樂評界嶄露頭角，不僅入選Spotify「2025 RADAR 新勢力」，更登上國際音樂節SXSW舞台，首張專輯《shhh, it’s under my bed》也讓她入圍本屆金曲新人獎，連田馥甄都在「田調」巡演中翻唱她的〈她〉，對於獲金曲入圍肯定，Andr笑說：「不想太在意但真的很開心！這是送給團隊最棒的禮物，也希望能讓更多人聽見我們的作品。」

▲Andr以獨特臥室音樂風格與辨識度極高的嗓音獲得不少關注。（圖／福祿壽音樂提供）

Andr日前舉辦首場專場演唱會「夢遊 Sleepwalking」，千人門票秒殺一空。演出從「夢遊的隊伍即將出行」揭開序幕，舞台佈置充滿怪誕想像：綠光怪獸燈、詭異時鐘與黑色針刺盆栽，呼應〈傳染病〉MV的異世界感。Andr親自設計入場歌單，並翻唱魏如萱〈飛鳥〉與Clairo〈Sofia〉，展現豐富音樂底蘊。

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她還請到附中學長、金曲新人持修同台，合唱〈根本不是我對手（夢遊版）〉與《暮光之城》主題曲〈A Thousand Years〉。兩人分享因打籃球結緣的趣事，Andr說：「雖然我跟持修在附中就讀時期沒有重疊，但大家都知道他，就像神獸一樣的存在！第一次認識持修，是因為籃球認識的，被持修防守，明明還不認識他，卻在球場上一直被嗆，又被他守爆。」

▲Andr演唱會請到附中學長持修當嘉賓。（圖／福祿壽音樂提供）

持修靦腆的回覆：「打球不算啦！」Andr馬上補刀：「我是記住了。」兩人自然的互嗆讓現場笑聲不斷，安可時，Andr自彈自唱翻唱The Cranberries經典名曲〈Linger〉，為這場夢境演出劃下溫柔句點。